Polícia skontrolovala takmer 24-tisíc vodičov: Desiatky si sadli za volant pod vplyvom

BRATISLAVA - Polícia sa od 15. do 21. júna zapojila do medzinárodnej dopravno-bezpečnostnej kampane Roadpol Alcohol and Drugs. Cieľom akcie bolo odhaliť vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Skontrolovala takmer 24.000 vodičov. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Počas siedmich dní trvania akcie bolo zistených 84 prípadov prítomnosti alkoholu u motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a v deviatich prípadoch išlo o prítomnosť drog. Počas akcie sme zadržali 42 vodičských preukazov,“ priblížila hovorkyňa. Doplnila, že v rámci kampane Roadpol sa v piatok 19. júna uskutočnila aj samostatná jednodňová kontrolná akcia s názvom Alcohol and Drugs Marathon, počas ktorej polícia skontrolovala takmer 6200 vodičov.
„Pri kontrole bolo zistených 22 prípadov požitia alkoholu a tri prípady jazdy pod vplyvom drog,“ uviedla Vilhanová. Polícia opätovne upozorňuje, že alkohol a drogy patria medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd. Vodič pod vplyvom návykových látok predstavuje vážne riziko nielen pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov premávky.