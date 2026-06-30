Významný deň: Slovensko si pripomína 33 rokov členstva v Rade Európy

BRATISLAVA - Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. Pripomenul to na sociálnej sieti Úrad vlády (ÚV) SR s tým, že 31. členským štátom Rady Európy sa Slovenská republika stala presne 30. júna 1993. Ide o jednu z najvýznamnejších a najstarších európskych medzinárodných organizácií.
„Pre mladú a samostatnú Slovenskú republiku to bol dôležitý signál, že sa stáva rešpektovanou súčasťou európskeho spoločenstva štátov. Členstvo v Rade Európy potvrdilo naše odhodlanie budovať moderný štát založený na demokracii, právnom štáte a ochrane základných ľudských práv a slobôd,“ napísal úrad vlády.
Vstup do Rady Európy otvoril podľa ÚV Slovensku nové možnosti medzinárodnej spolupráce. Bol tiež jedným z krokov, ktoré neskôr viedli k úspešnému začleneniu Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. „Za viac ako tri desaťročia si Slovensko vybudovalo povesť aktívneho a rešpektovaného člena tejto organizácie. Je to úspech, ktorý potvrdzuje, že dokážeme byť dôveryhodným partnerom na medzinárodnej scéne,“ uzavrel úrad vlády.