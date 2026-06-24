Tragédia na východe: 74-ročná cyklistka neprežila zrážku s autom

Na ceste vyhasol život cyklistky (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
NIŽNÝ HRUŠOV - Pri dopravnej nehode v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou prišla v stredu dopoludnia o život 74-ročná cyklistka. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Na ceste vyhasol život cyklistky (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
K zrážke osobného auta s cyklistkou došlo krátko po 9.30 h. „Žena na mieste zraneniam podľahla. Tridsaťjedenročný vodič vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia. Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia udalosť dokumentuje. Presná príčina nehody, miera zavinenia aj bližšie okolnosti sú podľa polície predmetom vyšetrovania.