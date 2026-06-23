Alkohol za volantom úradoval: Dvaja vodiči skončili v rukách polície

SPIŠSKÉ PODHRADIE - Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 32-ročný vodič, ktorého polícia zastavila v nedeľu (21. 6.) ráno na Štefánikovej ulici v Spišskom Podhradí. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Muž počas jazdy nebol pripútaný bezpečnostným pásom. „Muž bol podrobený kontrole, bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 1,6 promile.
Polícia obvinila aj 33-ročného muža z jazdy pod vplyvom alkoholu
Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 33-ročného muža. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž v pondelok (22. 6.) podvečer viedol osobné vozidlo po parkovisku na ulici Sv. Jakuba v Bardejove. „Nezabezpečil si bezpečné cúvanie pomocou náležite poučenej osoby, v dôsledku čoho nabúral do druhého auta. Policajti po príchode na miesto oboch vodičov podrobili kontrole, výsledok u 33-ročného muža bol pozitívny, presiahol hodnotu 2,1 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že vodič pod vplyvom alkoholu skončil v cele policajného zaistenia.