Problém s hlodavcami sa zhoršil: Deratizovať budú celé územie košickej mestskej časti

KOŠICE - Na území celej košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP prebieha od pondelka do piatka (26. 6.) mimoriadna deratizácia. „K realizácii deratizačných prác pristupujeme v reakcii na zvýšený výskyt hlodavcov a na základe viacerých podnetov od obyvateľov,“ uviedla MČ na sociálnej sieti.
Cieľom opatrenia je znížiť početnosť hlodavcov a predísť ďalšiemu šíreniu ich výskytu vo verejných priestoroch. Osobitná pozornosť bude venovaná lokalitám, v ktorých bol zaznamenaný zvýšený výskyt hlodavcov. V týchto miestach budú deratizačné zásahy posilnené a vykonávané vo zvýšenom rozsahu.
„Aby bola deratizácia čo najúčinnejšia, prosíme verejnosť, aby na verejných priestranstvách, predovšetkým v okolí kontajnerov, neponechávala voľne položený odpad, misky s vodou ani potravou pre zvieratá. Voda predstavuje pre hlodavce dôležitý zdroj, ktorý podporuje ich výskyt a prežívanie v daných lokalitách,“ informovala samospráva. Upozornila, že obmedzenie dostupnosti vody a potravy významne zvyšuje účinnosť deratizačných opatrení.
Majiteľov domácich zvierat požiadala MČ o zvýšenú opatrnosť v okolí deratizačných stanovíšť.