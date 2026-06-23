Šokujúci prípad v Maďarsku: Muž zbieral časti ľudských tiel z vykradnutých hrobov, kopal aj u nás

BUDAPEŠŤ - Maďarská polícia zatkla 30-ročného muža, ktorý zbieral časti ľudských tiel. Získal ich pri svojej práce v nemocnici či z vykradnutých hrobov na cintorínoch v Maďarsku aj na Slovensku, píše správa agentúry AP a server telex.hu.
Maďarský Národný vyšetrovací úrad (NIB) zatkol muža 17. júna v Budapešti na základe informácie, že má doma a v práci časti ľudských tiel. Podozrivý pracuje ako ošetrovateľ v nemocnici, uviedla polícia v utorkovom vyhlásení. Vyšetrovatelia v mužovom byte zaistili lebky, celú dolnú časť nohy, ruku, ako aj rekonštrukciu ľudskej tváre vyhotovenú zo skutočnej ľudskej kože. Rôzne ďalšie ľudské kosti boli nájdené v kufri.
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Našli aj srdce
Našli aj srdce a polícia sa snaží zistiť, či je ľudské alebo zvieracie. Muž sa pri vypočúvaní priznal, že časti ľudského tela zbieral, pretože ho priťahovali. Niektoré aj varil ako jedlo a potom zjedol. Muža zadržiavajú pre podozrenie z nezákonného použitia ľudských tiel. Podľa polície má „vášeň pre anatómiu a patológiu a rád pitve zvieratá“. Časti tiel zrejme získal pri práci v nemocnici a ich exhumáciou z hrobov „na opustených cintorínoch na Slovensku a v Maďarsku“.
Polícia zaistila mužov počítač, laptop, tablety, mobilné telefóny, SIM karty a dátové karty. Všetky pozostatky preskúmajú forenzní experti, uviedla polícia. Rozsah údajných trestných činov by sa tak mohol po určení ich pôvodu ešte rozšíriť.