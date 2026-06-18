Fico sa podľa Remišovej chcel vyhnúť diskusii v Národnej rade až do poslednej chvíle

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa do poslednej chvíle snažil vyhnúť parlamentnej diskusii o vlastných zlyhaniach. Myslí si to opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Upozornila pri tom na to, že vláda požiadala parlament o dôveru až teraz, aj keď jej táto povinnosť po prekročení hranice verejného dlhu vznikla na jeseň minulého roka.
„Je šialené, že Ficovej vláde musí význam slov ‚bez zbytočného odkladu‘ vysvetľovať až Ústavný súd. To, že Robert Fico bol schopný dlhé mesiace vládnuť bez legitimity, nie je prekvapujúce. Jeho suita sa totiž od začiatku nevenuje ničomu inému než ochrane vlastného gangu pred spravodlivosťou - aj za cenu ohýbania zákonov, oslabovania právneho štátu a rozvratu bezpečnosti na Slovensku,“ skonštatovala Remišová.
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Hlasovanie o dôvere nebude podľa jej slov len technickou formalitou. „Každý poslanec, ktorý podrží Ficovu vládu, sa podpisuje pod chaos, brutálnu korupciu, úpadok a cynické ožobračovanie ľudí. Podpisuje sa pod vládu, ktorá ničí dôveru v spravodlivosť, likviduje ekonomickú perspektívu a robí z našej krajiny nedôveryhodného partnera v zahraničí,“ okomentovala.
Parlament začal vo štvrtok dopoludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Kabinet o dôveru požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Táto povinnosť vláde vznikla minulý rok v októbri, keď sa jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy.
Kabinet odvtedy žiadosť o dôveru do parlamentu nepodal. Skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Ten v stredu (17. 6.) rozhodol, že vláda musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu vo chvíli, keď zistí, že výška dlhu dosahuje alebo presahuje zákonom stanovenú výšku. Kabinet v reakcii na to schválil návrh žiadosti o vyslovenie dôvery mimoriadne hneď v stredu večer.