SOM Slovensko stavia do volieb skúsených komunálnych politikov s reálnymi výsledkami

BRATISLAVA - Strana SOM Slovensko dnes ohlásila kandidatúru svojich členov na primátorov, starostov a poslancov Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Do nadchádzajúcich komunálnych volieb stavia skúsených politikov, ktorí majú za sebou reálne výsledky. Piliere tohtoročnej kampane budú bezpečnosť, podpora seniorov a aktívne starnutie, školstvo a šport, kvalitný verejný priestor, občianska vybavenosť a doprava. Jednou s nových tém je dostupnosť zdravotnej starostlivosti a kapacít zdravotníckych zariadení v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji.
Kandidáti SOM Slovensko
V Bratislave sa bude o pozíciu starostu mestskej časti Dúbravka aj naďalej uchádzať súčasný starosta Martin Zaťovič, rovnako na terajšiu pozíciu kandidujú aj Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice a Dárius Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi. Za SOM Slovensko do mestského zastupiteľstva kandiduje aj terajšia poslankyňa a bývala viceprimátorka Zdenka Zaťovičová, ako aj Juraj Káčer, poslanec mestského zastupiteľstva a bývalý viceprimátor. O pozíciu primátora Stupavy sa naďalej uchádza jej terajší primátor Peter Novisedlák, na pozíciu starostu Budmeríc kandiduje aj v ďalšom volebnom období Jozef Savkuliak. Pod značkou SOM Slovensko chcú o priazeň voličov zabojovať v rámci celého Slovenska aj ďalší starostovia či poslanci, ktorí svoju kandidatúru už oznámili alebo tak urobia v najbližšom období.
Témy SOM Slovensko
Popri tradičných témach chce SOM Slovensko priniesť na pôdu bratislavského kraja aj tému zdravotníctva. Absolútne nedostatočné sú najmä kapacity pre dlhodobo chorých pacientov či rehabilitačná starostlivosť. „Čoraz viac rodín dnes naráža na nedostatok kapacít v zdravotnej či opatrovateľskej starostlivosti. Pre svojich blízkych nedokážu nájsť potrebnú pomoc. Práve tejto oblasti chceme venovať výrazne väčšiu pozornosť, pretože dôstojná zdravotná starostlivosť musí byť jednou z priorít kraja,“ hovorí šéf kampane a kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva Juraj Káčer.
Martin Zaťovič je starostom Dúbravky už tretie volebné obdobie. Dúbravka dnes patrí medzi mestské časti, ktoré dokážu systematicky rozvíjať školstvo, šport aj dopravu. „Za uplynulé roky sa nám podarilo vyriešiť nedostatok miest v materských školách, modernizovať školské zariadenia, športoviská aj verejné priestory a rozšíriť služby pre seniorov. Spolu s naším tímom chceme na týchto výsledkoch stavať aj naďalej, pokračovať v modernizácii Dúbravky.“
Jozef Krúpa, ktorý je starostom Záhorskej Bystrice už štyri volebné obdobia, premenil túto mestskú časť na modernú a dynamicky sa rozvíjajúcu. Vznikli nové školy, športoviská, športová hala, moderné verejné priestory. „Mojou ambíciou je pokračovať v aktivitách, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov. Okrem iného bude prioritou dobudovanie areálu bývalého elektrotechnického učilišťa, ktoré sme získali do našej správy. Vznikne tu nová škola, škôlka, zariadenie pre seniorov, oddychová zóna s krytým bazénom. Ďalšou prioritou je aj výstavba cyklotrasy smerom do Lamača.“
Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, ktorý je starostom druhé volebné obdobie, výrazne posunul tému bezpečnosti. Mestská časť dnes disponuje jedným z najmodernejších kamerových systémov v Bratislave, ktorý funguje nepretržite 24 hodín denne. „Naším cieľom je pokračovať v rozbehnutej práci, zrealizovať pripravené projekty námestia, knižnice, komunitného centra, športovej haly, parkovacieho domu a turbo okružnej križovatky. Naďalej chceme zveľaďovať Devínsku Novú Ves, dôkladne a citlivo, ako si to zaslúži.“
Už druhé volebné obdobie dokazuje aj primátor Stupavy Peter Novisedlák, že kvalitná starostlivosť o seniorov a podpora aktívneho starnutia nemusia byť len témou veľkých miest. Stupava dnes patrí medzi samosprávy, ktoré dokážu v tejto oblasti držať krok aj s hlavným mestom. „V budúcom volebnom období sa chceme zamerať na vybudovanie prestupného terminálu, vznikne nové obchodné centrum, chceme nadstaviť a zrekonštruovať zdravotné stredisko, opraviť železničnú stanicu, Troyerovú kúriu, vybudovať verejné športovisko Železničná, či dobudovať severný diaľničný privádzač.“
Obci Budmerice, sa aj vďaka systematickej práci svojho starostu Jozefa Savkuliaka, podarilo zaradiť medzi najúspešnejšie samosprávy a obec získala prestížne ocenenie Dedina roka. „Kvalita života ľudí bude aj naďalej mojou prioritou. Aj preto chceme dobudovať kanalizáciu v obci, vybudovať BUS terminál, zrekonštruovať jedálne a kuchyne v základnej a materskej škole, otvoriť denný stacionár.“
Súčasťou kandidátok SOM Slovensko sú aj skúsení komunálni a krajskí poslanci. Zdenka Zaťovičová sa dlhodobo venuje sociálnej oblasti, seniorom a športu. „Ľudí nezaujíma, či je za konkrétny problém zodpovedná obec, mesto, mestská časť, hlavné mesto alebo kraj. Očakávajú funkčné riešenia a konkrétne výsledky. Práve preto staviame na spolupráci a na ľuďoch, ktorí majú skúsenosti s každodenným riešením problémov obyvateľov.“
O strane SOM Slovensko
Politická strana SOM Slovensko bola zaregistrovaná 16. augusta 2022. „Už od samého začiatku bola výnimočná tým, že viac ako 15 000 podpisov potrebných na vznik politickej strany sa podarilo vyzbierať za rekordných 21 dní. Aj to ukázalo, že dopyt po takejto strane medzi verejnosťou stále je,“ hovorí predseda SOM Slovensko Jozef Krúpa. V predošlých komunálnych voľbách išlo pod značkou SOM Slovensko takmer 300 kandidátov. SOM Slovensko dnes pôsobí nielen v Bratislave, ale aj v desiatkach miest a obcí po celom Slovensku. Jej členov spája skúsenosť, odbornosť, výsledky, schopnosť spolupracovať a predovšetkým chuť meniť veci k lepšiemu.