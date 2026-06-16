Minister sa pustil do Holečkovej: 30-tisíc eur pre stranícku agentúru? Veď ide o príspevok pre postihnutého!

BRATISLAVA - Ostrá slovná prestrelka sa rozhorela medzi ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (Hlas-SD) a poslankyňou Martinou Bajo Holečkovou (Sloboda a Solidarita). Dôvodom je príspevok, ktorý mala podľa Holečkovej získať stranícka agentúra strany Smer-SD, v ktorej je konateľom syn premiéra Roberta Fica Michal Fico.
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Celý spor odštartoval status poslankyne SaS. Holečková tvrdí, že spoločnosť Agentúra Smer s.r.o. získala od rezortu práce desiatky tisíc eur a premiér Robert Fico preto podľa nej nehovoril pravdu, keď uviedol, že firma spájaná s jeho synom nedostala od štátu žiadne dotácie.
Desiatky tisíc eur pre stranícku agentúru?
"Firma Agentúra Smer, v ktorej je konateľom syn premiéra Roberta Fica, dostala od ministerstva práce na dotáciách desiatky tisíc eur. Premiér Fico tak klamal, keď minulý týždeň hovoril, že firma, v ktorej je konateľom jeho syn, nedostala žiadne dotácie od štátu," uviedla poslankyňa.
Podľa jej slov mala spoločnosť od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove získať 30-tisíc eur na zriadenie chránenej dielne. Zároveň vyzvala premiéra, aby dodržal svoje skoršie vyhlásenie o odstúpení v prípade, ak by sa poberanie štátnych dotácií týkalo jeho alebo jeho rodiny.
Minister práce označil poslankyňu za "kráľovnú hoaxov"
Na vyjadrenia poslankyne reagoval minister práce Erik Tomáš veľmi ostro. Bajo Holečkovú označil za "kráľovnú hoaxov“ a obvinil ju zo šírenia nepravdivých informácií.
"Vo svojom statuse napísala, že vraj ministerstvo práce dalo Agentúre Smer dotácie vo výške 30 000 eur. Pravda je taká, že nejde o žiadnu dotáciu, ale o zo zákona nárokovateľný príspevok na podporu pracovného miesta pre invalidného človeka, ktorého strana Smer zamestnáva na vrátnici budovy krajskej organizácie v Prešove," uviedol minister.
Podľa Tomáša je tento príspevok vyplácaný už od roku 2018. Dodal, že zamestnanec, na ktorého pracovné miesto je podpora poskytovaná, má amputované obe nohy a poškodené oko. "To, že poslankyňa Bajo Holečková zneužila tento príspevok pre zdravotne ťažko postihnutého človeka na politický útok, sa nedá nazvať inak ako politickým hyenizmom," vyhlásil Tomáš.
Poslankyňa nespochybnila oprávnenosť príspevku
Bajo Holečková následne odmietla, že by spochybňovala samotné poskytovanie príspevku. Tvrdí, že jej cieľom bolo upozorniť na rozpor medzi vyjadreniami premiéra a faktom, že spoločnosť podľa nej peniaze od štátu prijímala.
"Mojím cieľom bolo poukázať na klamstvá premiéra Fica, ktorý povedal, že firma Agentúra Smer, v ktorej je konateľom jeho syn, nebrala žiadne peniaze od štátu. Toto je jednoducho klamstvo, lebo brala," uviedla pre Topky poslankyňa.
Zároveň dodala, že nespochybňuje oprávnenosť príspevku. "Má naň nárok každý, kto zamestnáva zdravotne znevýhodneného človeka. Lenže ak raz niekto takú dotáciu poberá, tak berie peniaze od štátu," argumentuje.
Na adresu ministra práce si neodpustila ani politickú poznámku. "Nerozumiem, prečo má minister práce takú potrebu chrániť premiéra Fica. Možno zabudol, že už nie je jeho hovorca, ale je minister za stranu Hlas," odkázala Tomášovi.