AKTUÁLNE Ekonomickú univerzitu v Bratislave museli evakuovať: Obavy o bezpečnosť!

Upozornil na to denník Pravda. "Rektor Ekonomickej Univerzity (EU) v Bratislave rozhodol z dôvodu oznámenia bezpečnostnej hrozby o zrušení všetkých aktivít a podujatí na EU v Bratislave vo štvrtok od 9.00 hod do 12 00 hod. a nariaďuje všetkým zamestnancom a študentom opustiť priestory EU v Bratislave vrátane Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach,“ uviedlo centrum komunikácie s verejnosťou EU v Bratislave.

