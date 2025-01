Pozrite, ako sa zlepší cestovanie vlakom na Slovensku: Dotkne sa aj trasy Bratislava - Žilina

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravila ďalšie zaujímavé novinky (Zdroj: ZSSK)

Priemerný vek lôžkových vozňov je v súčasnosti viac ako 40 rokov a len tretina z nich je vybavená klimatizáciou. To už dnes vôbec nezodpovedá potrebám cestujúcich, ktorí v prieskume poukázali aj na svoje ďalšie preferencie.

Tri najdôležitejšie kritériá sú pre nich uzamykateľné kupé (15 %), pohodlné lôžka (13 %) a prístup k Wi-Fi (10 %). Približne 49 % ľudí využíva nočné vlaky na cesty do práce a 15 % na cesty do školy. To iba potvrdzuje dôležitosť dostupnosti a taktiež potrebného komfortu.

Nové vozne prinesú komfort hotelového typu

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) neustále pracuje na zlepšení služieb a aj z toho dôvodu vyhlásila verejné obstarávanie. Cieľom je zakúpiť 10 moderných lôžkových vozňov s možnosťou rozšírenia o ďalších 14 kusov, pričom súčasťou zákazky je kompletný 10-ročný servis. Ide o investíciu v hodnote viac ako 90 miliónov eur.

Vozne by cestujúcim poskytovali komfort hotelového typu. Samozrejmosťou by bolo súkromie v uzamykateľných kupé, pohodlné lôžka, pripojenie na Wi-Fi, elektrické zásuvky či umývadlo. Kultúra cestovania by tak nabrala úplne iný rozmer. ZSSK plánuje v budúcnosti modernizovať aj ležadlové vozne.

Počet cestujúcich by mal stúpnuť

Cesta vlakom by sa mala stať atraktívnejšou pre nové skupiny pasažierov vrátane rodín, ale aj medzinárodných návštevníkov. Počet cestujúcich v nočných vlakoch by sa mal zvýšiť na takmer 200-tisíc ročne.

„Chceme, aby ľudia vnímali nočné vlaky na Slovensku ako symbol pohodlia, spoľahlivosti a moderného prístupu. Nové vozne by nám umožnili zlepšiť komfort cestovania a prilákať ďalších cestujúcich. Už teraz ich využívajú desaťtisíce ľudí ročne a vďaka tejto modernizácii by záujem mohol vzrásť ešte viac," prezradil Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK.

V roku 2025 si ZSSK pripomína 20 rokov existencie. Národný dopravca pokračuje v napĺňaní štyroch pilierov stratégie: stabilný zamestnávateľ, modernizácia, kvalitné služby a finančná stabilita. Jubileum je oslavou minulosti aj záväzkom do budúcnosti – držať Slovensko v pohybe.

Elektrické vlaky na trati medzi Bratislavou a Žilinou

Železničná trasa Bratislava – Žilina patrí medzi najvyťaženejšie linky na Slovensku. Prognózy ukazujú, že do roku 2030 dôjde k nárastu dopytu o 6 %, a to najmä vďaka predpokladanému zvýšeniu počtu obyvateľov Bratislavy o 23 %. Význam tejto trasy ako kľúčového spojenia medzi západným a severným Slovenskom bude ešte dôležitejší, ale taktiež naznačuje potrebu inovácií.

ZSSK vyhlásila verejné obstarávanie na nákup dvoch moderných elektrických jednotiek pre túto linku s možnosťou uplatnenia opcie na ďalšie dva kusy. Podobné vlaky sa využívajú aj vo Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku či Švédsku. Predpokladaná hodnota zákazky je 102 milióna eur bez DPH a plné nasadenie jednotiek do prevádzky sa očakáva v rokoch 2026 až 2028.

„Financovanie z eurofondov je kľúčovým nástrojom pre realizáciu. Nové elektrické vlaky ponúknu nielen lepší komfort pre cestujúcich, ale zároveň prispejú k modernizácii celej železničnej siete na Slovensku, čím podporia prechod na ekologickejšie formy dopravy,“ uviedla Denisa Žiláková, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR.

Úspora energie zhruba na úrovni 25 %

Nové elektrické vlaky budú vybavené modernými technológiami, pričom ich kapacita bude minimálne 560 miest na sedenie a maximálna prevádzková rýchlosť dosiahne 160 km/h. „Zlepšia kvalitu dopravy, skrátia jazdný čas a zvýšia komfort cestovania. Projekt pomôže znížiť prevádzkové náklady a emisie skleníkových plynov vďaka nižšej energetickej náročnosti,“ uviedol Matej Petroci, analytik Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR (ÚHP).

Spotreba energie by mala dosahovať maximálne 12 kWh na vlakový kilometer - to je asi o 25 % menej oproti starším vozidlám. Modernizácia by tak posilnila aj postavenie železničnej dopravy ako jedného z najekologickejších spôsobov prepravy. Nízka podlažnosť navyše zabezpečí jednoduchý nástup a výstup pre všetkých cestujúcich vrátane osôb s obmedzenou pohyblivosťou.

„Obnova vozového parku je pilierom našej vízie modernej a udržateľnej dopravy. V štúdii realizovateľnosti odhadujeme, že nové jednotky by mali zabezpečiť ročnú úsporu emisií v odhadovanej hodnote najmenej 18-tisíc eur, čo je jasný krok k zelenšej budúcnosti,“ doplnil Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK.

