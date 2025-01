Podarí sa odvolať vládu na mimoriadnej schôdzi? Prezident Pellegrini to vidí TAKTO

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini považuje podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde opozíciou za legitímne. Neočakáva však, že vládu sa na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR podarí odvolať. Uviedol to novinárom počas jeho oficiálnej návštevy Talianska.

"Neočakávam, že sú dnes pomery v parlamente také, ktoré by mohli pri návrhu alebo pri samotnom konečnom hlasovaní povaliť vládu, ktorá je dnes pri moci. Preto úprimne ako človek, ktorý v politike strávil viac ako dve desaťročia, a človek, ktorý aj v parlamentných laviciach odsedel či už v opozícii alebo v koalícii pár rokov, si dnes na základe tejto výzvy nechystám žiadny scenár, pretože nepredpokladám, že nejaký budem po hlasovaní na tejto schôdzi potrebovať," vyhlásil.

archívne video

Prezident absolvoval prvý tradičný obed s bývalými hlavami štátu (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Pellegrini si myslí, že je legitímne, že opozícia dokázala vyzbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu vládneho kabinetu. Ide podľa jeho slov o štandardnú parlamentnú prácu opozície. "Robila to aj terajšia vládna koalícia, keď bola v opozícii, a teraz to robí táto opozícia voči vládnej koalícii," povedal. Vnímal však problém nájsť v opozícii konsenzus. "Trvalo to niekoľko dní, ak nie týždňov, kým sa našla jednota naprieč celým opozičným politickým spektrom, aby táto schôdza, ktorá bola dnes oznámená, bola zvolaná," doplnil.

Opoziční poslanci NR SR z PS, SaS, KDH a z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ avizovali, že podajú v najbližších dňoch návrh na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica (Smer-SD). Premiér podľa nich zlyháva vo vládnutí. Poukázali na problémy v zdravotníctve a katastri či zdražovanie. Zároveň hovorili o spochybnení zahraničnopolitickej orientácie Slovenska. Predseda vlády navrhol, aby sa mimoriadne rokovanie uskutočnilo 21. januára. Prisľúbil, že sa na ňom zúčastní. Bude podľa vlastných slov odporúčať koaličným poslancom, aby zabezpečili uznášaniaschopnosť parlamentu.