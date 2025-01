Európska únia pritvrdzuje: Koniec jednorazovým plastom! TIETO výrobky majú z nášho trhu kompletne zmiznúť

(Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein, Getty Images)

BRUSEL – Boj Európskej únie proti jednorazovým plastom pokračuje a po vrecúškach, slamkách či príboroch si v Bruseli posvietili na ďalšiu skupinu plastov. Členské štáty EÚ sa koncom minulého roka zhodli na nariadení o redukcii obalového odpadu a podpore opakovaného použitia plastov a ich recyklácie. Do roku 2030 sa majú prestať vyrábať napríklad mini balenia kečupov v reštauráciách, smotánky do kávy a cukor v kaviarňach, porciovaný med, či jednorazové balenie drogérie v hoteloch.

Priemerný obyvateľ Európy vyprodukuje takmer 190 kg odpadu z obalov ročne. Predpokladá sa, že do roku 2030 toto číslo vzrastie až 209 kg. EÚ to chce zvrátiť nariadením, na ktorom sa zhodli členské štáty EÚ. Zmena by sa mala dotknúť predovšetkým malých obalov, ale aj mikroténových sáčkov a znížiť sa má tiež objem vzduchu v prepravných obaloch. Nariadenie bude obsahovať aj výnimky. Zákaz by sa nemal dotknúť donáškových služieb či nemocníc.

archívne video

Slovensko dobre a kvalitne zálohuje, ukázali výsledky prieskumu (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

povedala pre novinky.cz. hovorkyňa ministerstva životného prostredia Veronika Krejčí.

Koneční distribútori nápojov a potravín na konzumáciu mimo miesta predaja (so sebou) budú po novom musieť spotrebiteľom ponúknuť možnosť priniesť si vlastnú nádobu. Takisto sa musia snažiť dosiahnuť do roku 2030 cieľ ponúknuť 10 % produktov v opätovne použiteľných obaloch. Nariadenie má tiež priniesť jasnejšie označenie toho, aký materiál obal obsahuje. Pre zákazníkov by potom malo byť jednoduchšie identifikovať, do akého odpadu patrí.

Nariadenie čelí kritike

Viacerí európski výrobcovia plastových obalov toto nariadenie ostro kritizujú a niektorí dokonca pripravujú žaloby na Európsky súdny dvor pre nezákonnosť niektorých jeho častí. Z radov hotelierov a výrobcov zaznievajú najmä aj argumenty, že cieľom malých balení je zníženie spotreby a zákaz jednorazových obalov môže viesť k plytvaniu potravinami.