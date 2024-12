Envirorezortu sa nepodarilo nastaviť podmienky pre triedený zber textilu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V oblasti odpadového hospodárstva sa Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR nepodarilo nastaviť lepšie podmienky pre triedený zber textilu. Uviedla to hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová v súvislosti s hodnotením roka 2024 v oblasti životného prostredia.

"Rozumieme, že sa čaká na podrobnejšie usmernenia z Európskej únie, ale akákoľvek iniciatíva by pomohla k efektívnejšiemu a zmysluplnejšiemu zavedeniu tohto zberu," skonštatovala Piršelová.

Tvrdí, že veľkým prekvapením pre samosprávy bolo prijatie opätovného odkladu úpravy odpadu pred skládkovaním. Odklad podľa ÚMS spôsobil v mnohých samosprávach chaos. Túto povinnosť ukladajú európske smernice a Slovensku preto hrozia vysoké pokuty. "Očakávali sme zo strany MŽP silnejšiu 'obhajobu' tejto povinnosti, minimálne cez nariadenie vlády o sadzbách poplatkov," podotkla Piršelová.

Elektronizácia dát v odpadovom hospodárstve

Únia miest ocenila aktivitu a snahu envirorezortu spustiť elektronizáciu dát v odpadovom hospodárstve cez Informačný systém odpadového hospodárstva, ktorá by sa mala začať elektronickým podávaním ročných ohlásení. Na to, aby sa túto aktivitu podarilo úspešne uviesť do praxe, ministerstvo s dotknutými subjektmi v tejto oblasti intenzívne komunikuje, uviedla.

"MŽP SR prejavilo záujem o diskusiu a spoluprácu pri niektorých problematických oblastiach odpadového hospodárstva, ktoré samosprávy potrebovali nevyhnutne doriešiť pred implementovaním do praxe. V určitom období sa však prístup rezortu z neznámych dôvodov zmenil a samosprávy tak zostali bez potrebných informácií," skonštatovala Piršelová. ÚMS je pripravená na spoluprácu a diskusiu na partnerskej a odbornej úrovni.

Pre samosprávu je podľa ÚMS dôležité, aby pôsobila v legislatívne predvídateľnom prostredí a dokázala sa včas pripraviť na zmeny, ktoré ministerstvo pripravuje. "Rozumieme, že rezort životného prostredia čelí rôznym problémom, ale pripomíname, že samospráva je na tom rovnako," poznamenala Piršelová. Únia miest stále verí, že dôjde k zlepšeniu dialógu medzi MŽP a samosprávou.