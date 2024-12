Spoločnosti sa bránia! Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky podľa nich klame: Podniknú právne kroky

Marek Lackovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Polanec opozičného hnutia Progresívne Slovensko Marek Lackovič včera upozornil na zákazky realizované prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, v ktorých figuruje rodina Migašovcov. Úvery na nájomné byty z fondu podľa neho získavajú firmy, v ktorých figuruje Jozef Migaš mladší, pričom jeho sestra Martina Migašová je riaditeľkou právneho odboru na ŠFRB. V tejto súvislosti sa hnutie rozhodlo podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

archívne video

Dostupné verejné nájomné bývanie je prudko nedostatočné, uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

uviedol opozičný poslanec.

Spoločnosti sa však bránia. Ako uvádzajú rating dôveryhodnosť firiem sa počíta v momente podania žiadosti, verejne dostupnou kalkulačkou na webe ŠFRB. "O netransparentnom zvýhodňovaní jednotlivých uchádzačov nemôže byť ani reč. Ďalšou známkou našej dôveryhodnosti je fakt, že máme za sebou úspešný projekt v Strážskom – bytový dom 63 bytov, ktorý je plne obsadený. Výstavba pritom prebiehala za extrémne ťažkých podmienok - ako COVID 19 a začínajúca vojna na Ukrajine. Mimochodom, uvedený úver bol schválený za predošlej vlády, na čele ktorej bol pán Ľudovít Ódor z Progresívneho Slovenska," poznamenali štatutári a akcionári dotknutých spoločností Questor, K.M.Property, Sacher dom a K.M. Solutions v stanovisku. S tromi projektami na výstavbu nájomných bytov sa pritom mali úspešne uchádzať o úver pri troch rôznych vládach, počas ktorých riadili fond štyria rôzni generálni riaditelia. Okrem toho spoločnosť Questor podľa nich pri schvaľovaní nemala a ani v súčasnosti nemá žiadne nedoplatky.

Peniaze ešte nedostali

Poslanec hnutia Progresívne Slovensko Marek Lackovič taktiež upozornil na to, že spoločnosti Agrigas, ktorá by mala mať väzby na rodinu Migašovcov, bol podľa neho pridelený úver vo výške prevyšujúcej 5,7 milióna eur na kúpu 62 nájomných bytov v hoteli Junior Krpáčovo. Hotel by mal ležať na pozemkoch patriacich pod firmu K.M. Solutions, v ktorej pôsobí Jozef Migaš mladší ako člen dozornej rady. Pôžička pre Agrigas vo svojej sume by mala byť taktiež druhou najvyššou úverovú zmluvu na nájomné bývanie z pohľadu ŠFRB, doplnil opozičný poslanec. "Ide o naozaj veľkú raritu, o to väčším prekvapením je, že firma, ktorá dostane takúto vysokú pôžičku, eviduje za rok 2023 záporný zisk -380 eur a nulové tržby," priblížil Lackovič. Firma podľa neho taktiež neeviduje žiadnych zamestnancov.

Marek Lackovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Štatutári a akcionári spoločností však tvrdia opak. Dodnes totiž žiadne peniaze nedostali. "Spoločnosti Quaestor ani Agrigas nedostali od ŠFRB, zatiaľ, ani jedno euro. Najskôr musí spoločnosť K.M.Property a spoločnosť Sacher dom riadne stavbu skolaudovať a splniť iné zákonné podmienky, až potom dostane od ŠFRB prvé peniaze, z ktorých bude refinancovať výstavbu," poznamenali v stanovisku. Taktiež doplnili, že úroková sadzba úveru nie je 1 percento, ale 4,8 percenta, čo už je porovnateľné s komerčnými bankami.

Podľa nich ŠFRB v roku 2024 schválilo občanom až 265 žiadostí o úver na kúpu bytov v celkovej sume 34 000 000 eur, čo je približne 128 300 eur na jeden byt. "Spoločnosť K.M.Property a Sacher dom stavajú nájomné byty o viac ako tretinu lacnejšie. V obidvoch projektoch je navyše zachovaný nájomný charakter týchto bytov, minimálne po dobu 30 rokov, čo napĺňa účel výstavby nájomných bytov, ktorý presadzovala aj terajšia, ale aj predošlá vláda. Podmienky poskytovania úverov ŠFRB a parametre financovania projektov ŠFRB nenastavovala žiadna z uvedených spoločností, ani ich štatutári, ani žiadny z ich rodinných príslušníkov, ale poslanci NRSR, a to novelami k zákonu o ŠFRB. Tohto procesu sa mohol zúčastniť aj pán poslanec osobne, pretože je to jeho práca ako poslanca NRSR, no nikdy tak neurobil. Podobných noviel sa pritom v pléne schvaľovalo niekoľko, k žiadnemu sa však nikdy nevyjadril," dodali štatutári a akcionári dotknutých spoločností Questor, K.M.Property, Sacher dom a K.M. Solutions v stanovisku.

Progresívne Slovensko vyzvalo Ministra dopravy SR

Hnutie Progresívne Slovensko v tejto súvislosti vyzýva hlavu Ministerstva dopravy SR, pod ktorého gesciu ŠFRB spadá, Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby zvolal okrúhly stôl a pripravil adekvátnu zmenu zákona.

Jozef Ráž ml. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Štatutári a akcionári dotknutých spoločností Questor, K.M.Property, Sacher dom a K.M. Solutions chcú slová poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Lackoviča riešiť právnou cestou.

Podľa vlastných svlov veria, že áto provokácia opozície nebude mať vplyv na úprimnú snahu Ministerstva dopravy a ŠFRB o výstavbu nájomných bytov na celom území Slovenska a nepodľahne politických tlakom.

"Aj my preto máme pre poslanca Lackoviča jeden odkaz. A síce, že podnikáme právne kroky v súvislosti s poškodením dobrého mena. Nie preto, lebo trafil do čierneho, ako povedal na tlačovej besede. Ale preto, lebo namiesto toho, aby si naštudoval procesy poskytovania úverov na nájomné byty ŠFRB a aby si zistil verejne dostupné fakty o našich spoločnostiach v čase schvaľovania úverov, verejne ako poslanec NR SR rečnil o tom, čomu nerozumie, pričom používal veľa nepresných a aj nepravdivých informácií. Nežiadame ako odškodné peniaze. Žiadame ospravedlnenie, pretože v slušnej spoločnosti je neprípustné, aby ktokoľvek nepravdivo či polopravdivo špinil dobré meno firmy. O to viac, ak ide o poslanca Národnej rady SR," dodali v stanovisku.

Celé stanovisko Jozefa Migaša a Andreja Kašicu

Od poslanca Národnej rady by sme očakávali minimálne schopnosti myslieť kriticky, overiť si zdroje a najmä fakty.

Spoločnosti Quaestor ani Agrigas nedostali od ŠFRB, zatiaľ, ani jedno euro. Najskôr musí spoločnosť K.M.Property a spoločnosť Sacher dom riadne stavbu skolaudovať a splniť iné zákonné podmienky, až potom dostane od ŠFRB prvé peniaze, z ktorých bude refinancovať výstavbu.

Spoločnosť Quaestor pri schvaľovaní nemala, a ani v súčasnosti nemá, žiadne nedoplatky.

Úroková sadzba budúceho úveru nie je 1 percento, ale 4,8 percenta, čo už je porovnateľné s komerčnými bankami.

Výška nájomného nie je 1015 eur na jeden byt, ale bola určená na základe cenovej mapy na 12 eur za 1 m2, čo je v priemere o viac ako tretinu menej, ako tvrdí pán poslanec.

Rating resp. dôveryhodnosť firiem sa počíta v momente podania žiadosti, verejne dostupnou kalkulačkou na webe ŠFRB, takže o žiadnom netransparentnom zvýhodňovaní jednotlivých uchádzačov nemôže byť ani reč. Ďalšou známkou našej dôveryhodnosti je fakt, že máme za sebou úspešný projekt v Strážskom – bytový dom 63 bytov, ktorý je plne obsadený. Výstavba pritom prebiehala za extrémne ťažkých podmienok - ako COVID 19 a začínajúca vojna na Ukrajine. Mimochodom, uvedený úver bol schválený za predošlej vlády, na čele ktorej bol pán Ľudovít Ódor z Progresívneho Slovenska.

Podľa verejne dostupných informácií, ŠFRB v roku 2024 schválilo občanom, ktorí splnili podmienky 265 žiadostí o úver na kúpu bytov v celkovej sume 34 000 000 eur, čo je v priemere 128 300 eur na jeden byt. Spoločnosť K.M.Property a Sacher dom stavajú nájomné byty o viac ako tretinu lacnejšie. V obidvoch projektoch je navyše zachovaný nájomný charakter týchto bytov, minimálne po dobu 30 rokov, čo napĺňa účel výstavby nájomných bytov, ktorý presadzovala aj terajšia, ale aj predošlá vláda.

Podmienky poskytovania úverov ŠFRB a parametre financovania projektov ŠFRB nenastavovala žiadna z uvedených spoločností, ani ich štatutári, ani žiadny z ich rodinných príslušníkov, ale poslanci NRSR, a to novelami k zákonu o ŠFRB. Tohto procesu sa mohol zúčastniť aj pán poslanec osobne, pretože je to jeho práca ako poslanca NRSR, no nikdy tak neurobil. Podobných noviel sa pritom v pléne schvaľovalo niekoľko, k žiadnemu sa však nikdy nevyjadril.

Spoločnosť Sacher dom pre spoločnosť Agrigas stavia v rekreačnej oblasti Krpáčovo 62 nájomných bytov. Hoci odznelo, že to nie je vhodná oblasť pre výstavbu nájomných bytov, pán poslanec zrejme úmyselne opomenul, že len 15 minút autobusom od budúcich bytov (autobusová zástavka je len cca. 100 m vzdialená) sú Železiarne Podbrezová, ktoré sú jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku.

Ako sme uviedli vyššie, ŠFRB poskytuje úvery fyzickým a právnickým osobám na základe vopred jasne stanovených pravidiel v zákone Slovenskej republiky. Tie platia rovnako pre všetkých. Takže je úplne nepodstatné, či je žiadateľ v rodinnom vzťahu s bývalým či súčasným politikom. To, že pán poslanec Lackovič na to upriamuje pozornosť a zároveň naznačuje, že za uzavretím úverových zmlúv je rodinkárstvo, či politické väzby, je nekorektné a mimoriadne povrchné. Nevidíme dôvod, prečo by rodina bývalých politikov nemohla podnikať. Nerozumieme, prečo by malo byť prekážkou, kde a s kým žiadatelia študovali. Žiadna z vyššie spomínaných spoločností, ich predstavitelia a ich rodiny sa nijako nepodieľali na tvorbe zákona o ŠFRB, ani na schvaľovaní týchto úverov.

S tromi projektami na výstavbu nájomných bytov sme sa úspešne uchádzali pri troch rôznych vládach, počas ktorých riadili fond štyria rôzni generálni riaditelia. Pán poslanec Lackovič si zrejme nevšimol, že ľudia žijú a pracujú aj v iných regiónoch. Majú tu svoje rodiny, chcú tu zostať žiť a pracovať. Výstavba nájomných bytov je pritom jednou z možností, ako z regiónu neodísť. Preto veríme, že takáto provokácia opozície nebude mať vplyv na úprimnú snahu Ministerstva dopravy a ŠFRB o výstavbu nájomných bytov na celom území Slovenska.

Aj my preto máme pre poslanca Lackoviča jeden odkaz. A síce, že podnikáme právne kroky v súvislosti s poškodením dobrého mena. Nie preto, lebo trafil do čierneho, ako povedal na tlačovej besede. Ale preto, lebo namiesto toho, aby si naštudoval procesy poskytovania úverov na nájomné byty ŠFRB a aby si zistil verejne dostupné fakty o našich spoločnostiach v čase schvaľovania úverov, verejne ako poslanec NR SR rečnil o tom, čomu nerozumie, pričom používal veľa nepresných a aj nepravdivých informácií. Nežiadame ako odškodné peniaze. Žiadame ospravedlnenie, pretože v slušnej spoločnosti je neprípustné, aby ktokoľvek nepravdivo či polopravdivo špinil dobré meno firmy. O to viac, ak ide o poslanca Národnej rady SR.