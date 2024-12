K dnešku je väčšina požiadaviek memoranda splnená alebo v plnení, tvrdi Šaško

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - K dnešnému dňu je väčšina požiadaviek memoranda s Lekárskym odborovým združením (LOZ) splnená alebo v plnení. Pred stredajším rokovaním vlády to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Informoval, že okrem iného vládnemu kabinetu predloží návrh uznesenia k odmietnutiu transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, ktorý patrí medzi kľúčové podmienky odborárov. Zároveň dodal, že bude v rámci prebiehajúceho legislatívneho konania v parlamente predkladať štyri ďalšie návrhy, ktoré počas rokovaní s LOZ taktiež výrazne rezonovali. Podľa jeho slov budú schválené ešte tento rok.

"K dnešnému dňu je buď splnených alebo máme v plnení drvivú väčšinu požiadaviek tak, ako sú stanovené v memorande. Tam, kde očakávaný výstup doteraz dosiahnutý nebol, som predstavil jasný plán krokov, ktoré sa udejú do konca roka a v priebehu budúceho roka, aby bolo jasne garantované, že vláda má záujem nachádzať riešenia tak, ako sú zadefinované v zmysle memoranda," uviedol minister. Zdôraznil, že ich cieľom musí byť zlepšenie podmienok nielen pre slovenských zdravotníkov, ale aj pre pacientov.

Kamil Šaško pred rokovaním vlády

Minister na stredajšie rokovanie vlády priniesol tri návrhy týkajúce sa memoranda. Prvý hovorí o zriadení komisie, ktorá by mala dozerať na jeho plnenie. Tvoriť by ju mali štyria zástupcovia vlády a štyria zástupcovia LOZ. "Budeme sa pravidelne v zmysle štatútu stretávať, monitorovať pokrok a ja o výstupoch z týchto pravidelných rokovaní, ktoré budú minimálne raz za štvrťrok, budem informovať priamo vládu a priamo premiéra," ozrejmil Šaško. Vláde tiež predloží návrh uznesenia týkajúci sa odmietnutia transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Tretím návrhom je nariadenie vlády, ktorým sa umožní zdravotníckym pracovníkom v období prerušenia špecializovaného štúdia alebo certifikačnej prípravy napríklad z dôvodu materskej či otcovskej dovolenky, aby mohli pokračovať v teoretickej časti vzdelávania.

Šaško okrem toho avizoval, že do parlamentu predloží ďalšie štyri návrhy vyplývajúce z podmienok LOZ. Má ísť o splnomocňujúce ustanovenie pre ministerstvo zdravotníctva, vďaka ktorému rezort získa právomoc definovať formu a štruktúru uzatvorených zmlúv medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami, ktoré budú transparentne zverejnené na webe ministerstva ministerstva. Ďalšie návrhy sa majú týkať systému DRG. Minister chce okrem iného navrhnúť možnosť úpravy aktuálne platného systému DRG. "Keďže v praxi sa ukazuje, že fixovanie základných sadzieb na celý kalendárny rok nie vždy reflektuje zmeny, ktoré sa vyskytnú v praxi. Takéto zmeny by boli vyhradené len pre mimoriadne okolnosti a podliehali by prerokovaniu a súhlasu zástupcov poskytovateľov aj zdravotných poisťovní," ozrejmili z rezortu.

Vláda schválila zriadenie komisie pre dohľad nad plnením memoranda vlády s LOZ

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila zriadenie spoločnej komisie pre dohľad nad vykonávaním Memoranda o zlepšení systému zdravotníctva z roku 2022. Členmi komisie budú štyria zástupcovia vlády a štyria zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Vymenovať zástupcov vlády treba do 12. decembra a zástupcov LOZ do 16. decembra.

Návrh na zriadenie komisie reaguje na potrebu "zefektívnenia odstraňovania prekážok a komplikácií pri realizácii memoranda". Komisia má odporúčať vláde riešenia smerujúce k implementácii memoranda. Vláda zároveň schválila aj rokovací poriadok spoločnej komisie. Jej zasadania budú neverejné.

Memorandum podpísal s lekárskymi odborármi na konci novembra v roku 2022 vtedajší vládny kabinet. Dokument rieši okrem iného financovanie zdravotníckych zariadení, zvýšenie počtu zdravotníkov, ich vzdelávanie aj platovú otázku lekárov. Aktuálne lekárski odborári opätovne trvajú na plnení bodov memoranda. Vyše 3300 lekárov z nemocníc už podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zároveň v stredu vyhlásil, že väčšina požiadaviek memoranda je splnená alebo v plnení.

Počas tohto volebného obdobia nedôjde k transformácii nemocníc na akciovky

Počas aktuálneho volebného obdobia nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý vládny kabinet schválil na stredajšom rokovaní.

"Materiálom sa zhmotňujú verejné vyhlásenia predsedu vlády a ministra zdravotníctva o transformácii, respektíve o odmietnutí transformácie zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v správe MZ SR na akciové spoločnosti. Týmto materiálom vláda odmieta transformáciu zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v správe MZ SR na akciové spoločnosti v deviatom volebnom období," uvádza sa v predkladacej správe. Návrh reaguje na požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ).

Vláda zároveň ukladá ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) návrh konkrétnych pravidiel riadenia, kontroly a hospodárenia ústavných zdravotných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva za účelom zvýšenia efektívnosti a transparentnosti ich fungovania pri zabezpečení poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Návrh má minister predložiť do konca marca 2025.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vládny kabinet. Ich požiadavkou tiež bolo, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

Susko pokladá vyhlásenie núdzové stavu v zdravotníctve za krajné riešenie

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) pokladá prípadné vyhlásenie núdzové stavu v zdravotníctve za krajné riešenie. Zatiaľ sa o ňom podľa neho nehovorí. Uviedol to pred rokovaním vlády.

"Musela by sa na tom zhodnúť vláda, že je to nevyhnutné riešenie," upozornil. Susko verí, že ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) sa podarí dosiahnuť dohodu tak, aby nebolo potrebné robiť núdzové opatrenia. Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) si myslí, že rokovania s lekármi nestroskotajú na téme transformácie nemocníc. O vyhlásení núdzového stavu doteraz nič nepočul. Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) verí, že sa Šaškovi podarí s lekármi dohodnúť.