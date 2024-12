AKTUÁNE Hlasuje sa o zákone roka! Jasné stanovisko huliakovcov, TAKTO sa postavia k návrhu rozpočtu

Rudolf Huliak a Ivan Ševčík (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR dnes pokračujú v riadnej 23. schôdzi. Najdôležitejším bodom bude pre vládnu koalíciu hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ak by sa ho parlamentu nepodarilo schváliť do konca tohto roka, Slovensko by od 1. januára fungovalo v rozpočtovom provizóriu.

11:00 Hlasovanie prebhne o 11:15.

Deficit verejných financií má podľa vládneho návrhu klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy majú budúci rok dosiahnuť 59,9 miliardy eur, celkové výdavky 66,5 miliardy eur a schodok 6,6 miliardy eur.

V parlamente sa ešte očakávajú mierne úpravy rozpočtu, ktoré by mali súvisieť predovšetkým so zatiaľ nedoriešenou pomocou s cenami energií a rastom miezd zdravotníkov. Okrem toho by mali poslanci prerokovať aj rozpočty niektorých inštitúcií. Týka sa to napríklad Sociálnej poisťovne, Eximbanky či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Huliakovci zahlasujú za štátny rozpočet

Skupina nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka sa rozhodla podporiť rozpočet, čo potvrdil poslanec Pavel Ľupták pre denník Postoj. Hoci premiér Robert Fico ešte včera avizoval, že parlament bude schopný schváliť rozpočet, neuviedol, či majú koaliční partneri isté hlasy Huliakovej skupiny.

Huliak žiadal financie pre poľovníkov, rybárov či včelárov, pričom od vlády údajne dostal prísľub, že požiadavky budú naplnené. Poslanci okolo Huliaka sa od začiatku novembrovej schôdze neprezentovali na žiadnych hlasovaniach, čo niekoľkokrát viedlo k neuznášaniaschopnosti parlamentu a blokovaniu niektorých koaličných záujmov.

Huliak potvrdil, že on a ďalší poslanci z jeho skupiny, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík, za rozpočet zahlasujú, no pri ostatných návrhoch sa naďalej nebudú prezentovať.