Poslanci Národnej rady SR rokujú: Toto sú návrhy, ktoré schválili

Novelou sa rozšíria vymedzenia prevádzkovateľov základnej služby. Prevádzkovatelia budú po novom taxatívne vymenovaní priamo v zákone. Dochádza tak ku zmene oproti súčasnému mechanizmu kombinovanej identifikácie.

"Návrhom zákona nedochádza k výraznému nárastu regulovaných odvetví, ale dochádza k rozšíreniu pôsobnosti na ďalšie subjekty. Upravuje sa a precizuje hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu, významnej kybernetickej hrozby, udalosti odvrátenej v poslednej chvíli, zraniteľnosti a riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu a podporuje sa dobrovoľné hlásenie," uvádza sa v predloženom materiáli.

Smernicou NIS 2 by sa mal odstrániť rozdiel medzi prevádzkovateľom základnej služby a poskytovateľom digitálnej služby. Samotné regulované subjekty, čiže prevádzkovatelia základných služieb, by sa mali rozdeľovať do dvoch kategórií, a to na kľúčové subjekty prevádzkujúce kritickú základnú službu a na dôležité subjekty, kam spadajú ostatní prevádzkovatelia základných služieb.

Novela zavádza prahovú hodnotu veľkosti subjektu, pričom do regulácie budú spadať aj subjekty kritického významu bez ohľadu na ich veľkosť. Novela bude účinná od 1. januára 2025.

Od dane z finančných transakcií budú oslobodené aj právnické osoby neziskového sektora zriadené ako verejno-prospešné organizácie, ktoré napĺňajú účel ustanovený v zákone o dani z príjmov. Rozšírenie oslobodenia aj na ďalšie subjekty schválili poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok v rámci novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Novú transakčnú daň začnú platiť právnické osoby aj fyzické osoby podnikatelia od apríla budúceho roka.

Medzi neziskové organizácie oslobodené od transakčnej dane patrí napríklad občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, záujmové združenie právnických osôb, subjekt výskumu a vývoja, organizácia s medzinárodným prvkom a Slovenský červený kríž. Tiež krajská organizácia cestovného ruchu, oblastná organizácia cestovného ruchu alebo turistické informačné centrá.

Okruh oslobodených subjektov sa rozširuje aj o právnické osoby, ktorých výdavky sú súčasťou limitu verejných výdavkov a ktoré nie sú zriadené primárne za účelom výkonu podnikateľskej činnosti. Ide o verejné ustanovizne pre určitú oblasť, môžu pôsobiť napríklad vo vede, kultúre či cestovnom ruchu.

Medzi oslobodené od dane budú patriť aj platobné operácie Národnej banky Slovenska (NBS) súvisiace s menovou politikou Eurosystému, operácie súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty, niektoré platobné operácie v súvislosti s verejným obstarávaním, platby štátnych a zákonom zriadených fondov najmä v oblasti kultúry, umenia, ochrany zdravia a životného prostredia. Oslobodenie sa bude týkať aj platobných operácií vykonávaných cez službu eKolok, operácií verejných vysokých škôl, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou, či platieb zdravotných poisťovní, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Novelou sa tiež zjednotia pravidlá pre výpočet dane z domácich a zahraničných platieb. "Ak daňový subjekt vie preukázateľne identifikovať preúčtované náklady podľa jednotlivých transakcií, vzťahuje sa na tieto transakcie zdanenie so sadzbou 0,4 % s použitím stropu 40 eur na transakciu. V prípade, ak preúčtované náklady nevie takto preukázateľne identifikovať, zdaní sa celá suma nákladov bez uplatnenia maximálnej výšky dane," priblížili predkladatelia. Zmeny budú účinné od 1. januára 2025.

Podmienky na odpočítanie DPH sa upravia, zníži sa daň na bezlepkové výrobky

Realizácia viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH) je hlavným cieľom novely zákona o DPH. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorej cieľom je boj s daňovými únikmi, poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Novelou tiež rozšírili zníženú 5 % sadzbu DPH na bezlepkovú múku, chlieb a pečivo.

"Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde najmä k rozšíreniu prípadov, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť opravy odpočítanej dane, k spresneniu legálnej definície pojmu 'investičný majetok' a k úprave pravidiel v oblasti úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku," avizoval v dôvodovej správe rezort financií.

V oblasti opravy odpočítanej DPH sa po novom zohľadnia aj iné prípady ako len situácie, keď jej predchádza oprava základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby. Ministerstvo je tiež presvedčené, že súčasná definícia pojmu "investičný majetok" v zákone nie je dostatočná. Nie je z nej totiž zrejmé, že pod tento pojem sa má zahŕňať výlučne dlhodobý majetok platiteľa. Novela preto spresňuje definíciu, aby jednoznačne vylučovala zásoby.

Ďalším nedostatkom aktuálneho znenia zákona je podľa MF vzorec, ktorým sa určuje výška dodatočne odpočítateľnej alebo neodpočítateľnej dane pri investičnom majetku. Ten totiž nezohľadňuje požiadavky príslušnej európskej smernice. "V tejto súvislosti sa zavádza nový spôsob vykonávania úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, a to tak pri zmene účelu použitia, ako aj pri zmene rozsahu použitia investičného majetku," priblížil rezort.

Poslanci k novele schválili aj viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Do zoznamu potravín, na ktoré sa bude uplatňovať znížená 5 % sadzba DPH, sa tak od Nového roka zaradí aj bezlepková múka, chlieb a pečivo.

Aktuálne uplatňovaná nepriama forma oslobodenia od DPH pre dodanie tovarov a služieb pre ozbrojené sily iného členského štátu EÚ alebo Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Slovensku sa zmení na priamu formu oslobodenia. "Uvedená zmena je nevyhnutná vzhľadom na pravidelnosť uskutočňovania takýchto dodaní, najmä z dôvodu zjednodušenia procesu, zníženia administratívnej záťaže pre všetky zúčastnené strany a efektívnejšieho plnenia medzinárodných záväzkov," priblížili predkladatelia.

Zvýšia sa tiež pokuty za pochybenia pri používaní elektronickej registračnej pokladnice. Predkladatelia pripomenuli, že tieto pokuty neboli menené od 1. januára 2012, pričom inflácia odvtedy dosiahla takmer 50 %. Zámerom legislatívnej úpravy je valorizácia dolnej hranice pokút. Právna norma nadobudne účinnosť postupne, a to 1. januára, 30. júna a 1. júla 2025.

Pravidlá pre dorovnávaciu daň sa spresnia

Technické upresnenia, ktoré dopĺňajú už zavedené inštitúty, sú hlavným cieľom novely zákona o dorovnávacej dani. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili.

Zákonom o dorovnávacej dani bola minulý rok do slovenského právneho poriadku prevzatá príslušná európska smernica, ktorá vychádza z globálnych modelových pravidiel prijatých tzv. Inkluzívnym rámcom organizácií OECD/G20. Má sa tak zabezpečiť minimálne 15 % zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny alebo veľkej vnútroštátnej skupiny podnikov.

S cieľom objasnenia a doplnenia globálnych pravidiel k nim boli v priebehu roka 2023 prijaté administratívne usmernenia. Tie síce nie sú súčasťou smernice, členské štáty Európskej únie sa však zaviazali ich uplatňovať.

"Cieľom návrhu zákona je implementovať doposiaľ schválené usmernenia, pričom je nutné zabezpečiť implementáciu všetkých záverov, ktoré z nich vyplývajú a v určitých prípadoch je pritom nutné, aby bolo pravidlo jasne zakotvené v zákone za účelom zabezpečenia vyššej miery právnej istoty," vysvetlil rezort financií.

Novela tak obsahuje napríklad spresnenia a doplnenia výpočtu oprávneného príjmu alebo oprávnenej straty základného subjektu či výpočtu sumy upravených zahrnutých daní. Spresňujú sa tiež zavedené definície, dopĺňajú sa pravidlá pre výpočet sumy vylúčených príjmov na základe ekonomickej podstaty a zavádzajú sa zjednodušené výpočty pre nevýznamné subjekty. Novela bude účinná od 31. decembra 2024.

Od budúceho roka bude môcť štát vydávať špeciálne dlhopisy pre občanov

Od budúceho roka vznikne nová kategória dlhopisov, štátne dlhopisy pre občanov. Budú oslobodené od daní aj poplatkov. Cieľom je zvýšiť záujem občanov o investície. Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili ich úpravu v štvrtok prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o dorovnávacej dani.

"Akékoľvek poplatky za nadobudnutie štátnych dlhopisov pre občanov fyzickou osobou na primárnom trhu sú nulové, teda na fyzickú osobu sa nebudú vzťahovať žiadne poplatky, keď nadobudne štátne dlhopisy pre občanov pri ich vydaní emitentom," priblížili predkladatelia v spoločnej správe z výborov. Žiadne poplatky sa nebudú vzťahovať ani na zriadenie, vedenie a zrušenie účtov cenných papierov, na ktorých budú evidované štátne dlhopisy pre občanov. Osobitné transakcie, napríklad v súvislosti s prevodmi na sekundárnom trhu, zriadením záložného práva alebo výpismi z účtu mimo rámca bežných výpisov, môžu byť spoplatnené.

Novelizáciou zákona o dani z príjmov sa zavádza nezdaňovanie úrokového a kapitálového výnosu zo štátnych dlhopisov pre občanov. Oslobodenie sa bude z dôvodu rovnakého zaobchádzania v EÚ vzťahovať nielen na slovenské dlhopisy, ale aj obdobné dlhopisy vydane iným členským štátom únie. Z týchto príjmov sa nebudú platiť ani zdravotné odvody. Oslobodenie sa však nebude vzťahovať na štátne dlhopisy pre občanov, ak o nich fyzická osoba účtuje alebo vedie daňovú evidenciu ako o svojom obchodnom majetku.

Od budúceho roka sa tiež zavádza osobitný spôsob zdanenia pre výnosy vyplácané zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok vydaných Slovenskou republikou, prípadne iným štátom EÚ. Uplatňovať sa bude znížená sadzba dane, a to 16 % pre rok 2025 a 13 % v ďalších rokoch. Táto zmena sa netýka Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá bude pri zdaňovaní dlhopisov postupovať rovnako ako v súčasnosti. Výnosy z držby a predaja akýchkoľvek dlhopisov, vrátane štátnych, tak bude zdaňovať sadzbou 19 %. Schválené zmeny budú účinné od 1. januára 2025.