Záhada zapichnutého noža v chrbte 8-ročného chlapca! Spadol naň sám? Prehovorila rodina aj starostka

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

RÚBAŇ - Len osemročného chlapca v nedeľu priviezli do nemocnice so zapichnutým nožom v chrbte. Podľa rodiny naň chlapec spadol sám. Prehovorila aj starostka obce.

Hrôzostrašný incident sa stal v nedeľu v dome v obci Rúbaň. Len osemročného chlapca previezli na urgentný príjem do nemocnice v Nových Zámkoch so zapichnutým nožom v chrbte. Čo presne sa však v osudný deň stalo, je nateraz záhadou. Podľa informácií tvnoviny.sk mal chlapec podľa rodiny na nôž spadnúť a ten sa mu zapichol do krížovej oblasti.

archívne video

Polícia žiada o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním krádeže vozidla v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Pri chlapcovi zasahovali leteckí záchranári. „Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo v nedeľu popoludní jednu posádku leteckých záchranárov k maloletému pacientovi, ktorý mal zabodnutý nôž v chrbte. Vrtuľníkom ho záchranári transportovali na národný ústav detských chorôb na bratislavské Kramáre,“ uviedol hovorca Operačného strediska ZZS SR Richard Bolješik.

Chlapec je v poriadku

Starostka obce Rúbaň Štěpánka Zacharová potvrdila, že chlapec je našťastie mimo ohrozenia života. Informácie o tom, čo sa stalo, má však len sprostredkované z kurately a z policajného orgánu. Rodina podľa nej nebola problémová. „Jedná sa o slušnú rómsku rodinu. Doteraz s nimi neboli nejaké problémy. Deti chodia pekne do školy, plnili si aj svoju predškolskú povinnú dochádzku, takže naozaj nevieme čo sa udialo,“ poznamenala Zacharová.

Incident si nevie vysvetliť ani príbuzná chlapca, ktorá na otázky portálu len stroho odpovedala. "Nie je doma nikto, ale chlapec je v poriadku. Naozaj neviem, čo sa presne stalo," priblížila. Polícia prípad vyšetruje. „Vyšetrovateľ kriminálnej polície v Nových Zámkoch začal v danej veci trestné stíhanie pre trestný čin ublíženie na zdraví. Vzhľadom na citlivosť prípadu a vek poškodenej osoby sa v tejto chvíli bližšie vyjadrovať nebudeme,“ poznamenala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Nitra Jana Šinková.