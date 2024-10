Černy zoznam nebezpečných výrobkov! Medzi nimi sú obľúbené značky: Máte ich doma aj vy?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná i na webovej stránke Európskej komisie.

1. hlásenie č. A12/02728/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Nivea Rich Nourishing body cream with Deep Moisture Serum – telový krém

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Rich Nourishing body cream with Deep Moisture Serum

(83882.471.AB.03) 400 ml

výrobná dávka: 95016876 alebo 111303008

čiarový kód: 4005808780570

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Beiersdorf AG, D-20245 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, modrý plastový téglik, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

2. hlásenie č. A12/02745/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Schwarzkopf GLISS Asia Straight shampoo (2338586) – šampón

značka: Schwarzkopf

typ výrobku/číslo výrobku: GLISS Asia Straight shampoo (2338586)

výrobná dávka: 0910700715

čiarový kód: 5012583201762

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Henkel Ltd., Wood Lane End, Hemel Hemstead, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, šampón vo fialovej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

3. hlásenie č. A12/02747/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Nivea Q10 Plus olejek do ciaa ujdrniajcy/ Q10 Plus feszesít testolaj 200 ml – telový olej

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Q10 Plus olejek do ciaa ujdrniajcy/ Q10 Plus feszesít testolaj 200 ml

výrobná dávka: 92312416

čiarový kód: 4005900513342

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf, Beiersdorf AG, D-20245 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, telový olej zabalený v modrej kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

4. hlásenie č. A12/02749/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Schwarzkopf Schauma Seiden-Kamm Shampoo – šampón

značka: Schwarzkopf Schauma

typ výrobku/číslo výrobku: Seiden-Kamm Shampoo (2402858) 480 ml

výrobná dávka: 0929X97222

čiarový kód: 4015100216462

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Schwarkopf & Henkel, 40191 Düsseldorf, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 480 ml, šampón v bielej plastovej fľaši s ružovým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

5. hlásenie č. A12/02751/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Veet Easy-Gel voskové pásiky - Bikini a podpazi – depilačné voskové pásiky

značka: Veet

typ výrobku/číslo výrobku: Easy-Gel voskové pásiky - Bikini a podpazi

výrobná dávka: C15/07/20

čiarový kód: 8592326007952

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Reckitt Benckiser, Dansom Lane, HU8 7 DS Hull, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca 15 ks depilačných voskových pásikov a 3 ks mastných utierok určených na záverečnú starostlivosť, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

6. hlásenie č. A12/02753/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Nivea SUN Protect & Bronze sunscreen milk, SPF 30, 200 ml (Art. No: 85825) – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: SUN Protect & Bronze sunscreen milk, SPF 30, 200 ml (Art. No: 85825)

výrobná dávka: 81012774

čiarový kód: 4005808433438

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, D-20245 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v modrej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

7. hlásenie č. A12/02770/24

Výrobok bol zistený v Nemecku.

názov: Lightening body lotion – telové mlieko na zosvetlenie pokožky

značka: White Secret

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: AA 8833 I

čiarový kód: 6028050098819

krajina pôvodu: Togo

výrobca: Rodis, 03 B.P. 31118-lomé 03-Togo, Togo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, biela plastová fľaša s červeným odklápacím uzáverom potiahnutá fóliou, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)