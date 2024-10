Mal to byť najkrajší deň v ich živote! Svadba sa razom zmenila na hrôzu: Prišli k autu a... Čakal ich ŠOK

undefined (Zdroj: Getty Images/Tom Merton, FB/HAKA)

Katka a Filip sa tešili na svoj veľký deň. V sobotu 28.9. 2024 si konečne povedali svoje áno. Ani vo sne by ich však nepadlo, že to, čo malo byť pre nich najkrajším dňom v živote, sa razom premení na hrôzu.

Svadobčania si auto zaparkovali v Zlatých Moravciach na súkromnom parkovisku hotela Eminent. V aute si nechali všetky svadobné dary, aby ich nemuseli večer premiestňovať. Ani vo sne by ich však nenapadlo, čo sa stane. "Tento človek sa vlámal do svadobného auta a odniesol si všetky dary. Keďže sa na to prišlo pár minút po tom, ako to urobil, efektívne zničil svadbu a tým pádom nie len, že ukradol veľkú sumu, ale okradol moju ženu o jej deň," poznamenal nahnevaný Filip.

Za dolapenie zlodeja a jeho identifikáciu ponúka aj odmenu. "Ponúkam odmenu hocikomu, kto pomôže pri identifikácii tohoto človeka. Pri niektorých záberoch to vyzerá, že kríval na ľavú nohu. Po tom ako v kríkoch roztrhal obálky, si v kľude odkráčal na koncert skupiny Hex na námestí. Za každú informáciu budem veľmi vďačný," dodal rozhnevaný ženích.