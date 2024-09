Chvíle hrôzy v Kozárovciach! Nešťastie na kolotoči: Zranili sa štyri deti, dve odvážala sanitka

Tento víkend je akcií skutočne veľa (Zdroj: Gettyimages.com)

Rodiny si užívali príjemné chvíle na hodovej zábave v Kozárovciach v okrese Levice v Nitrianskom samosprávnom kraji. Niektoré z detí si chceli ísť užiť jazdu na reťazovom kolotoči, ktoré na mieste prevádzkoval majiteľ z Nitry. To, čo však prišlo, nečakal ani v najhoršom sne.

Podľa informácií tvnoviny.sk malo dôjsť pri štarte k poruche a deti do seba narazili. „Pravdepodobne zakolísala elektrina. Stalo sa to akurát pri štarte, keď sa kolotoč rozbiehal,“ povedal pre portál majiteľ kolotočov, ktorého situácia veľmi mrzí a hovorí sa mu o tom len ťažko. Ako bližšie priblížil, pri štarte mali do seba naraziť sedačky, na ktorých deti sedeli.

Pri nehode sa zranili štyri deti. Dve školáčky musela z miesta odviesť sanitka do nemocnice v Leviciach na urgentný príjem. Obe sa mali našťastie zraniť len ľahko a preto ich nemuseli hospitalizovať. Ďalšie dve deti, ktoré sa na kolotoči udreli, nepotrebovali lekárske ošetrenie.