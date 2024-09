Nechutný prípad na východe Slovenska! Muž nútil dievčatko k uspokojovaniu mužov: Výmenou za to dostala jedlo

(Zdroj: Getty Images)

HUMENNÉ - Skutočne ohavný prípad sa stal na železničnej stanici v Humennom. Muž ponúkal maloleté dievča na sex. Výmenou za to dostala jedlo. Polícia muža zadržala.

Maloleté dievča si prešla skutočným peklom. 53-ročný muž z Medzilaboriec mal podľa informácií portálu noviny.sk oslovovať mužov v pohostinstve pri železničnej stanici v Humennom. "Pod hrozbou násilia a zabitia, opakovane nútil maloletú osobu k orálnemu uspokojovaniu viacerých mužov," poznamenal hovorca Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky Roman Hájek.

archívne video

Na železničnú stanicu mali podľa miestnych chodiť opakovane. "My sme ju tu stále videli, ako tu chodila. Ale on jej za zo nedával peniaze, ale jedlo, je to smutné," skonštatoval jeden z obyvateľov. Dievčatko pritom na železničnej stanici aj prespávalo.

Národná jednotka proti nelegálnej migrácii v rámci akcie SLON, čo bola aj mužova prezývka, muža zadržala a je obvinený zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Medzilaborčan je stíhaný väzobne a v prípade dokázania viny mu hrozí 10-ročné väzenie.