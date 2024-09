Poznáme výsledky VEĽKEJ ANKETY: Rozhodli ste, cez TIETO sviatky by ste kľudne išli do práce!

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane, Getty Images)

BRATISLAVA - Už niekoľkokrát sme si z úst politikov vypočuli, že štátnych sviatkov, počas ktorých si užívame aj pracovné voľno, máme veľa. Tento rok bol prvým, kedy nebol dňom pracovného pokoja 1. september. Rovnako tak ním nie je ani najnovší štátny sviatok - 28. október. Nie je vylúčené, že do budúcnosti pribudnú aj ďalšie štátne sviatky, ktoré budú normálnymi pracovnými dňami. Od vás sme chceli vedieť

Čitatelia Topiek by sa najľahšie vzdali voľna počas 17. novembra, kedy si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu. Po ňom nasleduje Sviatok svätého Cyrila a Metoda 5. júla.

Viac ako jedna pätina hlasujúcich by, naopak, zaviedla voľno aj 1. septembra (Deň Ústavy Slovenskej republiky) a 28. októbra (Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Oba tieto dni sú štátnymi sviatkami, no nie sú dňami pracovného pokoja. O niečo menej ľudí by nechala aspoň taký počet voľných dní počas štátnych sviatkov, aký máme teraz.

Len málo z hlasujúcich malo záujem o to, aby sa zrušilo voľno 29. augusta počas Výročia SNP a ešte menej ľudí je za to, aby bol pracovným dňom 1. január.

Facebook

V hlasovaní na sociálnej sieti Facebook doslova prevalcovala všetky ďalšie možnosti tá, ktorá ponúkala hlasujúcim možnosť nie voľno rušiť, ale naopak, zaviesť ho aj 1. septembra a 28. októbra. Urobila by tak skoro polovica všetkých hlasujúcich.

Ak si už však mali vybrať, voľno by zrušili 5. júla, zahlasovala tak jedna pätina. O niečo menej hlasov dostal 17. november. 13 percent hlasujúcich by ponechal voľno počas všetkých štátnych sviatkov. Najťažšie by sa ľudia vzdávali voľna 1. januára a 29. augusta.

Instagram

Hlasujúci na Instagrame by sa najľahšie vzdali voľna počas štátneho sviatku 5. júla. Za takúto možnosť zahlasovala viac ako polovica. Viac ako jedna pätina by zrušila voľno 17. novembra. 29. august a 1. január dostali najmenej hlasov.