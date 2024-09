Veľká ZMENA železničnej dopravy: Čistota, kvalitné WiFi, nové rušne... To všetko začína byť skutočnosťou.

ZSSK pracuje na zlepšovaní vlakovej dopravy. (Zdroj: ZSSK)

Slováci čakajú na to, aby sa železničná doprava stala skutočnou alternatívou cestovania, ktorá bude nielen rýchla a pohodlná, ale aj ohľaduplná k životnému prostrediu. To si však vyžaduje odhodlané kroky, ktoré sa rozhodla podniknúť práve spoločnosť ZSSK. „Veríme, že tieto kroky prispejú k zlepšeniu kvality služieb pre našich cestujúcich a zároveň vytvoria stabilné a atraktívne pracovné prostredie pre našich zamestnancov,“ uviedol Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK.

Nové moderné vlaky budú čoskoro realitou

Rýchle a efektívne vlakové spojenia sú pre mnohých lepšou možnosťou dochádzania, ako cestovanie preplnenými cestami, či už na kratšie, alebo na dlhšie vzdialenosti. ZSSK plánuje nákup nových a modernizovaných vlakov, čo prinesie zvýšenie komfortu a bezpečnosti pre cestujúcich. „Budeme dôsledne vyraďovať zastarané vozidlá a unifikovať vozidlový park, čo nám umožní efektívnejšie riadiť údržbu a opravy,“ vysvetľuje Karol Henzély, člen predstavenstva ZSSK.

Investície v hodnote cca 130 miliónov eur poputujú aj na prenájom viacsystémových rušňov. Ďalšie finančné prostriedky za niekoľko stoviek miliónov eur ZSSK vynaloží na vybudovanie stredísk technicko-hygienických údržieb v Košiciach či v Žiline.

ZSSK patrí medzi Najzamestnávateľa roka 2023. (Zdroj: ZSSK)

Zvýšená čistota, kvalitné WiFi či pohotová aplikácia

Pohodlné cestovanie vlakom by mohlo motivovať viac ľudí, aby uprednostnili železničnú dopravu pred autami, čo by prispelo k zlepšeniu kvality životného prostredia. „Cestujúci očakávajú moderné a kvalitné služby,“ hovorí podpredseda predstavenstva Martin Bahurinský. Preto národný dopravca investuje do rozvoja mobilnej aplikácie, ktorá umožní jednoduchší nákup lístkov a poskytne aktuálne informácie o cestovaní. Zvýšenie čistoty vo vlakoch a zavedenie komunikácie o výlukách a aktuálnych dopravných udalostiach sú ďalšími krokmi k zvýšeniu spokojnosti cestujúcich. „Plánujeme aj rozšírenie gastroslužieb vo vrátane pilotného projektu automatov vo vlakoch, aby cestujúci mohli počas cesty pohodlne občerstviť,“ dodáva.

Výhodné benefity pre zamestnancov

Národný dopravca dbá aj na spokojnosť svojich zamestnancov. Od 1. júla tohto roka zaviedol stabilizačný príspevok a neustále pracuje na zlepšovaní pracovných podmienok, modernizácii pracovného prostredia a zameriava sa aj na systematické vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. V tomto smere hrá dôležitú úlohu aj kampaň „Držíme Slovensko v pohybe,“ ktorá má za cieľ prilákať nových zamestnancov. ZSSK takto potvrdzuje svoju ambíciu stať sa moderným a stabilným zamestnávateľom, ktorý prispieva k napredovaniu Slovenska.

Vízie slovenského národného dopravcu sú jasné. Okrem nich má ZSSK aj ďalší merateľný cieľ, ktorým je zvýšenie počtu prepravených cestujúcich na 85 miliónov ročne do roku 2027.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou ZSSK.