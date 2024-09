Polícia s pivovarníkmi štartuje preventívnu akciu proti alkoholu na cestách

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

BRATISLAVA - Polícia štartuje preventívnu akciu proti alkoholu za volantom či na bicykli alebo motocykli. Spolupracuje na nej so Slovenským združením výrobcov piva a sladu (SZVPS) a s Oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy SR. Vodičov motorových aj nemotorových vozidiel budú v septembri policajti kontrolovať po celom Slovensku. Zástupcovia organizátorov o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii.

"Takouto preventívnou aktivitou sa snažíme ovplyvniť vývoj dopravnej bezpečnosti na našich cestách a pozitívne vplývať na to, aby vodiči pred jazdou nepožívali alkoholické nápoje. Takto ovplyvňujeme aj nemotorových účastníkov, ktorí sú rovnako účastníkmi cestnej premávky a tým, že by boli pod vplyvom alkoholu, môžu ohroziť nielen seba, ale aj ostatných," uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.

archívne video

Policajti zastavili dvoch opitých kamionistov (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

SZVPS sa pripája k apelu policajtov a počas preventívnej akcie "Buď rozumný" bude odmeňovať vodičov, ktorí počas kontroly "nenafúkajú", nealko pivom alebo radlermi. Výrobcovia piva tak chcú poukázať na nealkoholické alternatívy, ktoré majú vodiči k dispozícii. "Alkohol by sme vždy mali konzumovať zodpovedne a s ohľadom na predpokladané aktivity, bez ohľadu, či plánujeme s odstupom viesť štvorkolesové auto alebo e-kolobežku. Pre jazdu za volantom pod vplyvom alkoholu neexistuje ospravedlnenie," povedal výkonný riaditeľ SZVPS Vladimír Machalík.

Na cestách je nebezpečný nielen alkoholom zastretý úsudok motoristov či cyklistov. Verejnosť v mnohých prípadoch takisto podceňuje čas potrebný na jeho odbúranie z krvi. Faktorov, ktoré majú vplyv na to, koľko alkoholu zostane spotrebiteľovi v organizme po oslave či grilovačke, je mnoho. "Muž zvyčajne odbúra alkohol skôr ako žena. No vek, váha, emočný či zdravotný stav, ako aj rýchlosť pitia sú faktory, ktoré znemožňujú uplatniť rovnaký meter na každého," upozornil vedúci BECEP Roman Török. Do konca augusta tohto roka eviduje polícia na slovenských cestách 7499 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 166 ľudí. Pod vplyvom alkoholu zavinilo nehodu 787 ľudí.