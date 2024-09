Akcionármi vodárenských spoločností budú môcť byť len obce, mestá a štát, uviedol Taraba

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Akcionármi vo vodárenských spoločnostiach budú môcť byť už len mestá, obce a štát. Avizoval to v stredu po rokovaní vlády minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Zmenu má priniesť novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona o regulácii sieťových odvetví, k príprave ktorej šéfa envirorezortu v stredu zaviazala vláda.

"Budeme reflektovať na to, že akcionárom vo vodárenských spoločnostiach sa nebudú môcť ani teoreticky stať nejaké neziskové a neviem aké organizácie napojené kvázi na mestá a obce, ale budú nimi môcť byť len mestá, obce a štát. Štát bude mať predkupné právo na všetky akcie," povedal k plánovaným zmenám Taraba.

archívne video

Tlačová konferencia Andreja Danka z SNS: Vyjadrenie k mimoriadnej schôdzi parlamentu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rezort životného prostredia si chce tiež postrážiť to, či vodárenské spoločnosti používajú príjmy z regulovaných činností, teda príjmy za dodávky vody, na rozvoj infraštruktúry. Vodárenské spoločnosti tiež podľa Tarabu majú zreálniť hodnotu spoločností.

Prísnejšie sankcie

"Čo je pre nás absolútne neprijateľné, aby fungoval ten systém v takej šedej zóne, v akej je. Viem si predstaviť, že štát začne vstupovať do týchto spoločností a myslím si, že bude treba aj hovoriť so samosprávami o tom, že štát musí mať zodpovednosť za kritickú infraštruktúru," doplnil Taraba. Novelou zákona sa majú odstrániť nedostatky, ktoré zistil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pri kontrole vo vodárenských spoločnostiach. Zmenu zákona má minister životného prostredia predložiť na vládu do dvoch mesiacoch. Taraba podotkol, že zákon už majú napísaný.

Doplnil, že riešiť v ňom chcú okrem iného aj prísnejšie sankcie pre spoločnosti, ktoré nerešpektujú zákon. Predstaviť si podľa svojich slov vie aj to, že by vodárenské spoločnosti mali zakázané mať inú podnikateľskú činnosť ako v oblasti zabezpečovania dodávok vody a budovania príslušnej infraštruktúry.