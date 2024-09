Katarínu našli po týždňoch pátrania mŕtvu! Na povrch vyplávali záhadné okolnosti: Išlo o vraždu?

(Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím, Záchranný systém Slovensko - Pátranie po osobách )

Katarína zmizla úplne bez stopy ešte 23. júla. Polícia však po nej začala pátrať až o 6 dní neskôr, ako ju naposledy videli. „Nezvestná 43-ročná Katarína I. bola naposledy videná dňa 23. júla v čase okolo 16.00 h v obci Trenčianske Jastrabie, odkiaľ odišla na neznáme miesto a jej súčasný pobyt nie je známy,” informovala ešte v júli trenčianska krajská polícia.

archívne video

Na Zlatých pieskoch našli telo 48-ročného Bratislavčana (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Katka už dlhšiu dobu podľa portálu Pluska žila so svojim priateľom v Trenčianskych Miticiach. V osudný deň ju mal naposledy vidieť práve jej priateľ ešte o polnoci, keď sa rozprávali. Ráno však už v posteli nebola. Údajne mu napísala kam šla, a tak sa o ňu neobával ani keď sa nevrátila domov. Myslel si, že prespáva u svojej mamy. Jej mama si zas myslela, že je u neho a preto sa o dcéru neobávala. Šok prišiel, keď sa spoločne stretli v obchode.

"O štyri dni neskôr stretol v obchode jej mamu a hovorí jej: Tak Katka je u vás? Ale nebola. Vtedy zistili, že sa stratila a kontaktovali políciu," poznamenal rodinný známy pre portál. Po tomto zistení sa začala obrovská pátracia akcia. Do ulíc vyšli nie len policajti, ale aj pátracie tímy či záchranné zložky, ktoré sa snažili Katarínu nájsť. Avšak, žiaľ, bez úspechu.

(Zdroj: Facebook/Záchranný systém Slovensko - Pátranie po osobách )

Katarínu našli bez šiat

Až pred pár dňami prišiel zlom. Katarínine telo totiž našli náhodný okoloidúci, ktorí sa išli prejsť do kameňolomu. Podľa svedka ležala na zemi celkom nahá a nebola nejak ukrytá. Jednu ruku mala pod hlavou. Jej šaty policajti našli 50-100 metrov ďaleko. Podľa svedka bolo však zvláštne to, že pri jej tele bolo pohádzaných množstvo špakov od cigariet.

Po obci Trenčianske Mitice sa má dokonca povrávať, že išlo o vraždu. "Niekto ju uškrtil," povedal jeden z miestnych obyvateľov. Jej rodina podľa portálu taktiež potvrdila, že prípad majú údajne prešetrovať ako vraždu. "Ja žijem v zahraničí, prišla som na Slovensko minulý týždeň v stredu. Celý mesiac odkedy Katka zmizla, som to riešila telefonicky ako sa dalo, posúvať informácie, pomáhať polícii, dávať jej indície, ktoré sme mali. Bohužiaľ, strašne dlho to trvalo, kým sa telo našlo, aj keď sme policajtov už dávno posielali aj do kameňolomu, pretože nám to nejak logicky prišlo, že sa tam mohla sama vybrať," hovorí sestra Kataríny Daniela.

Rodina touto tragickou správou obzvlášť trpí. "My sa snažíme byť v pohode, ale jeden deň sa ja rúcam, druhý deň sa mamina rúca. Je to strašná hrôza. Je tam trestné stíhanie, vyšetrovanie, že tam bol trestný čin vraždy. Vieme, že boli okolo nej ľudia, s ktorými sa v poslednej dobe stretávala, boli to bohužiaľ asociáli, nezamestnaní ľudia, ale zase nemusí toto za tým byť," uzavrela Daniela.

Polícia zatiaľ viac informácií poskytnúť nechcela. "Môžeme potvrdiť, že a jedná o 43-ročnú nezvestnú ženu. Bližšie informácie nie je možné aktuálne poskytnúť z dôvodu, aby nedošlo k sťaženiu alebo k zmareniu vyšetrovania," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.