Slovensko sa pripravuje na nové pravidlá! Rodová vyváženosť v manažmente firiem

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Vláda schválila návrh zákona, ktorým by sa mala zlepšiť rodová vyváženosť medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností. Cieľom smernice Európskej únie, ktorá by mala byť novým zákonom implementovaná do vnútroštátnej legislatívy, je zlepšiť postavenie menej zastúpeného pohlavia vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností na regulovanom trhu v rámci Únie.

archívne video

Tlačové konferencie ministrov z Úradu vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Kótované spoločnosti by mali pre menej zastúpené pohlavie, v praxi sú to v súčasnosti najmä ženy, dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie medzi členmi predstavenstiev a dozorných rád. Verejný charakter kótovaných spoločností predstavuje relevantný dôvod k tomu, aby tieto spoločnosti boli vo verejnom záujme regulované v komparácii so súkromnými spoločnosťami vo väčšom rozsahu," uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR v predkladacej správe. Legislatívna úprava sa teda nevzťahuje na mikropodniky, malé a stredné podniky.

Kandidát menej zastúpeného pohlavia by mal byť uprednostnený

Zákon ďalej upravuje prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, medzi ktoré patrí napríklad transparentný výber kandidátov pri obsadzovaní pozícií vo vrcholových orgánoch, pričom kandidát menej zastúpeného pohlavia by mal byť uprednostnený. Kótované spoločnosti budú v tejto súvislosti povinné podávať správy a za nesplnenie informačnej povinnosti môžu byť pokutované.

Nový zákon má platiť do konca tohto roka

Slovenská republika v súčasnosti nemá vo vnútroštátnom právnom poriadku úpravu, ktorá by regulovala snahu o dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov v kótovaných spoločnostiach, respektíve v obchodných spoločnostiach vo všeobecnosti. Z toho dôvodu by mal byť prijatý nový zákon, pričom lehota na prenesenie európskej smernice do vnútroštátnych poriadkov jednotlivých členských štátov je 28. decembra tohto roka.

"Sme v poriadku s cieľom smernice, aby firmy pristupovali k výberu rodovo neutrálne, transparentne a zodpovedne. Smernica má naviesť spoločnosti na určité zavedenie štandardov na výber kandidátov a naučiť ich, ako pristupovať k výberovým konaniam, aby boli rodovo vyvážené," uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. Väčšina spoločností, na ktoré sa smernica vzťahuje, už obdobné pravidlá podľa neho dodržiava interne, čiže jej implementácia by nemala spôsobiť zásadnejší problém.

(Zdroj: Getty Images)

Názory sa rozchádzajú

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR vyzdvihla smernicu kvôli skutočnosti, že kótovaným spoločnostiam neodopiera možnosť menovať za riadiacich pracovníkov najkvalifikovanejších kandidátov a poskytuje im pružný rámec a dostatočne dlhý čas na prispôsobenie sa. Vďaka tomu by mali mať jednotlivé spoločnosti dostatočný priestor na to, aby si samy určili, ako je možné stanovené ciele smernice dosiahnuť čo najlepšie s prihliadnutím na vnútorné pravidlá a postupy týkajúce sa obsadzovania vrcholových orgánov.

Rodová rozmanitosť by mohla byť podľa AZZZ pre firmy prínosom, nakoľko ženy prinášajú do vedenia nové pohľady a skúsenosti, ktoré sú často odlišné od tých mužských. Na druhej strane sú v rámci asociácie názory, že do vnútorných procesov spoločností by formou regulácií nemali zasahovať žiadne externé subjekty a prikazovať im, ako má byť zložené vedenie.

Kriticky sa k novému zákonu vyjadril Klub 500. "Namiesto toho, aby sa Európska komisia venovala konkurencieschopnosti svojej ekonomiky, vymýšľajú úradníci takéto zástupné nezmyselné témy," povedal výkonný riaditeľ Tibor Gregor.