Pellegrini zhodil oblek a zdolal 12-kilometrový pochod: VIDEO Nepohrdol prípitkom... Prekonali sa aj ministri!

Peter Pellegrini

Už o pár dní si pripomenieme 80 rokov od začiatku jedného z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu a fašizmu na našom území, pripomenul prezident. "Slováci a Slovenky povstali so zbraňou v ruke proti krutému a neľudskému nacistickému režimu a prispeli tak k jeho definitívnej porážke. Toto víťazstvo by aj dnes malo byť zdrojom našej národnej hrdosti a pevným putom, ktoré našu vlasť spája so slobodným a demokratickým svetom," dodal.

Príhovor prezidenta Pellegriniho, ktorý vzdáva úctu partizánom padlým v SNP pri pamätníku v Zlatne (Zdroj: Topky.sk)

Podľa slov Pellegriniho je naša úcta o to väčšia, že nešlo o vycvičených profesionálnych vojakov. "Často to boli mladí ľudia, ktorí sa pripravovali na svoje povolanie, plánovali si budúcnosť. Okolnosti ich však donútili chopiť sa zbrane a znášať často až hraničné životné podmienky a situácie," ocenil.

Práve na miestach dnešného pochodu v Zlatne i v Skýcove operovali aktívne partizánske skupiny. Podľa prezidenta príbehy ľudí potvrdzujú, že v každom človeku sa skrýva odhodlanie siahnuť až na dno svojich síl. "Pripomínajú nám, akú hrozbu pre spoločnosť predstavuje fašizmus, aké nebezpečné sú všetky extrémistické a radikálne ideologické smery. Šťastie nikdy nemožno budovať na nešťastí iných, režimy, ktoré stoja na nadradenosti jedných nad druhými rozsievajú iba zlo a utrpenie," povedal Pellegrini.

Peter Pellegrini počas príhovoru na Skýcove po pochode Zlatno-Skýcov (Zdroj: Topky/vk)

Pripomenul, že naši predkovia za slobodu zaplatili neraz aj tú najvyššiu cenu. "Pre nás vyplýva záväzok, aby sme vybojovanú slobodu chránili a zveľaďovali. To je aj význam tohto pochodu." Tradičný pochod náučným partizánskym chodníkom po stopách hrdinov SNP je podľa jeho slov dobrou príležitosťou pripomenúť si ich odvahu a vyjadriť im svoju vďaku.

Do Zlatna prišli vzdať úctu padlým partizánom aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD), minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD), minister zahraničia Juraj Blanár, podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) a poslanci zo Smeru-SD Marián Kéry a Ján Richter.

Úctu partizánom padlým v SNP vzdali prezident Peter Pellegrini, podpredseda NR SR Tibor Gašpar, poslanci Ján Richter a Marián Kéry, minister pôdohospodárstva Richard Takáč, minister diplomacie Juraj Blanár, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková aj minister školstva Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/vk)

Z obleku do športového, bol aj prípitok

Po príhovoroch a položení vencov pri pamätníku padlých vojakov v obci Zlatno sa prezident Pellegrini prezliekol z obleku do športového oblečenia a po šiestykrát sa vydal zdolať pochod Zlatno-Skýcov. Tentoraz mu spoločnosť robil aj minister Drucker a ministerka Dolinková, svoju kondíciu vyskúšal aj podpredseda parlamentu Gašpar.

Prezident bol počas pochodu uvoľnený, bezprostredný, s ľuďmi debatoval, nepohrdol ani domácimi pečenými koláčmi a aj si s nimi zaspieval. Bolo vidieť, že tento pochod má rád, o čom svedčí aj to, že ho už predtým päťkrát absolvoval. Počas turistiky si pripil aj s jubilantom, ktorému k narodeninám zaželal všetko najlepšie.

Pellegrini si pripíja počas pochodu Zlatno-Skýcov s jubilantom (Zdroj: Topky/vk)

Počas kráčania stihol dať aj krátky rozhovor, v ktorom hovoril nielen o pochode. Priznal, že túto trasu má radšej, ako keď sa ide zo Skýcova na Zlatno, keďže sa smer trasy každý rok mení. Nazval ju "elegantnejšou". Pre Topky.sk prezradil, že ministrov Druckera a Dolinkovú na pochod presviedčať nemusel. "Ja sa veľmi teším, že sú tu. Niektorí pochodujú, niektorí nie. Ja som vďačný za každého jedného člena vlády, lebo tým prejavujú úctu k tým udalostiam spred 80. rokov," uviedol. Po príchode do Skýcova sa prezident opäť prezliekol do obleku, vzdal aj úctu padlým partizánom a položili veniec k pomníku.

Prezident Pellegrini hovorí o rôznych témach počas pochodu Zlatno-Skýcov (Zdroj: Topky/vk)

Náučný partizánsky chodník je sprístupnený od roku 1988

Náučný partizánsky chodník patrí k stredne náročným, prevýšenie na takmer 12 kilometrov dlhej trase je 350 metrov. Má šesť zastávok, medzi nimi studničku Jelšovku, miesta, kde sídlila partizánska skupina Národný pomstiteľ, partizánske bunkre na Stratenom vrchu či tajný sklad munície a zbraní.

Počas pochodu sa aj zaspievalo (Zdroj: Topky/vk)

