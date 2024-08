AKTUÁLNE Eduard Chmelár končí ako poradca premiéra! Odvolal ho Fico, dôvodom má byť kritika Kuffu

Eduard Chmelár (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

"Úctivo ďakujem všetkým priateľom a prívržencom za žičlivé narodeninové gratulácie, ale ja som už dostal darček, ktorý asi len tak niečo neprekoná: premiér Robert Fico ma s okamžitou platnosťou odvolal z funkcie poradcu predsedu vlády SR pre politické záležitosti. Dôvod je jasný: moja kritika vyčíňania štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Štefan Kuffu. Na takéto vyústenie som bol pripravený. Sám som tú otázku položil ako principiálnu: buď tu budú určovať vládnu politiku náboženskí fanatici a politickí extrémisti alebo ideoví dedičia Slovenského národného povstania. Toto nejde skĺbiť. Vybrali si. V tejto chvíli ma mrzí jediná vec: že Robert Fico v sebe nepozbieral ani zvyšky štábnej kultúry, aby mi to oznámil sám, prípadne aby mi umožnil vysvetliť môj postoj, ale vybavil to poštou a odkazom od mladého Kaliňáka," napísal na sociálnej sieti Facebook Chmelár.

KONČÍM AKO PORADCA PREDSEDU VLÁDY SR Úctivo ďakujem všetkým priateľom a prívržencom za žičlivé narodeninové gratulácie,... Posted by Eduard Chmelár on Wednesday, August 21, 2024

Chmelár tvrdí, že tlak SNS na jeho odvolanie rástol už od konca minulého roka, kedy sa podľa jeho slov jeho kritickými poznámkami dokonca zaoberala koaličná rada. "Vtedy po prvý raz padol návrh na môj odchod. Ponúkli mi nejaké ´menej viditeľné miesto´. To som odmietol s tým, že Chmelárovi sa ešte nikomu nepodarilo zavrieť ústa a nepodarí sa to ani tejto koalícii. Zopakoval som, že mi je cťou pracovať pre štát a že som dúfal, že budem spolupracovať s premiérom na obnove mierovej politiky a demokratických mechanizmov, nie že budem riešiť hlúposti a márnomyseľné maniere papalášov ako vystrihnutých z Jesenského Demokratov, ktorí si myslia, že s funkciou dostali rozum a že sú niečo viac ako my ostatní," píše. SNS od neho vraj ešte žiadala ospravedlnenie za to, že nazval niektorých politikov SNS „neriadenými strelami“, no k tomu nikdy nedošlo.

Na jar mal o odchode uvažovať sám, no odhovoriť ho mal nakoniec exprezident Ivan Gašparovič. V tom čase ho rozčarovalo, že vláda "naliala" 100 miliónov do zbrojárskych firiem. Chmelár vytkol vláde aj ďalšie kroky, s ktorými nesúhlasil. "Súčasná koalícia sa drží len preto, že opozícia je taká neschopná alebo dokonca nebezpečná. No ak dve najsilnejšie koaličné strany pozabudnú, že tejto vláde by mala určovať tempo sociálna demokracia, a nie marginálna nacionalistická strana, ak sa budú stále zaoberať iba sami sebou a s neznesiteľnými papalášskymi maniermi si posilňovať privilégiá, kým na ľudí budú kašľať a opíjať ich ópiom nacionalizmu, tá alternatíva skôr či neskôr vyrastie a zmetie ich z povrchu zemského," dodal na záver.

O stanovisko sme požiadali aj Úrad vlády SR.