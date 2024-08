Nové usmernenie zjednoduší verejné obstarávanie v oblasti výskumu a vývoja

Úrad pre verejné obstarávanie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Obstarávať môžu po novom aj takzvané samostatné prevádzkové jednotky obstarávateľa, akými sú napríklad fakulty univerzít alebo ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV). Fakulty a ústavy SAV sú tak oprávnené zadávať zákazky bez ohľadu na predpokladanú hodnotu obdobných zákaziek iných samostatných prevádzkových jednotiek," priblížila VAIA.

Zmena by mala nastať aj v prípade zahraničných uchádzačov o zákazky, ktorí môžu po novom predložiť ponuku do súťaže aj v anglickom jazyku. To by im malo šetriť náklady na úradný preklad dokumentácie do slovenského jazyka, ktorý bol doteraz pravidlom.

Prijatiu nového usmernenia mala predchádzať spolupráca ÚVO s odborníkmi z popredných slovenských univerzít, so SAV a s vedcami, ktorú koordinovala VAIA. "Okrem zjednodušenia verejného obstarávania pracujeme na znižovaní administratívnej záťaže, napríklad širším využívaním zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktoré sme úspešne zaviedli pri výzvach z plánu obnovy a odolnosti," uviedli jej predstavitelia.