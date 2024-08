Tragédia na Zemplínskej šírave! Kempovanie v stane pripravilo Adriána o život: Čo sa stalo?

(Zdroj: reprofoto TV JOJ, FB/A.J.)

Adrián (†44) žil spoločne s manželkou a dcérou v obci Vyšná Hutka v okrese Košice. Spoločne s kamarátmi sa rozhodol, že si víkend užijú na Zemplínskej šírave na motozraze, kde plánovali aj kempovať. To, čo sa však stalo, nikto nečakal. Adriána našli jeho kamaráti v stane mŕtveho. Podľa predbežných zistení ho mal zasiahnuť elektrický prúd v rekreačnom stredisku Slnečný lúč.

„Polícia prijala v sobotu oznámenie z michalovskej nemocnice, že v sobotu hospitalizovali pacienta, ktorý bol pravdepodobne počas búrky zasiahnutý elektrickým prúdom v rekreačnom stredisku Slnečný lúč na Zemplínskej šírave,” uviedla podľa portálu Nový čas košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Pacient krátko po hospitalizácii zomrel.

„Obhliadajúci lekár ako pravdepodobnú príčinu smrti uviedol kontakt a účinky elektrického prúdu a na zistenie presnej príčiny smrti odporučil vykonať pitvu. Na miesto bol taktiež prizvaný pracovník Kriminalistického a expertízneho ústavu z odboru kriminalistická a požiarna elektrotechnika, ktorý však vykonaným meraním nezistil chyby v rozvodnej skrini, ktorá sa nachádzala v blízkosti udalosti,” dodala Ivanová. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Starostu obce Vinné Mariána Makeľa, v ktorej správe sa kemp nachádza, táto tragická smrť zasiahla. Zariadenie však podľa neho chybné nebolo. „Je mi veľmi ľúto, že k tejto smutnej udalosti došlo a že vyhasol mladý život. Príčinou mal byť, podľa predbežných informácií od obhliadajúceho lekára, zásah elektrickým prúdom alebo bleskom. Polícia uskutočnila prehliadku zariadenia, ktoré mohlo byť v prípade zainteresované, no vylúčila, že by bolo chybné. Na našej strane chyba, čo sa týka elektroinštalácie, určite nenastala. Brigádnici mi zároveň povedali, že nebohý nebol pripojený na naše elektrické zariadenie. Nič viac k prípadu neviem a nerád by som šíril akékoľvek špekulácie,” poznamenal pre portál starosta.

Nešlo o prvý prípad

Nejde pritom o prvý prípad desivej smrti na Zemplínskej šírave. Pred tromi rokmi tam vyhasol život Vladimíra (†24), ktorý žil v obci Slovinky v okrese Spišská Nová Ves. Ten prišiel o život potom, ako ho v stane zasiahol prúd z nabíjacieho sa mobilu napojeného na predlžovačku, ktorá bola pripojená na verejný rozvádzač. Podľa polície obec Vinné v tomto prípade porušila viaceré nariadenia vyplývajúce zo zákona a prevádzkovala ho v rozpore so zákonom. Polícia obvinila z usmrtenia Vladimíra tri osoby, avšak zostali už len dvaja.