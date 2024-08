Po letnej prestávke čakajú ministrov desiatky bodov na prvom rokovaní: Vláda má v programe tieto návrhy

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Na spolufinancovanie eurofondových projektov v aktuálnom programovom období si štát plánuje požičať 300 miliónov eur od Rozvojovej banky Rady Európy (RB RE). Vyplýva to z návrhu na uzavretie rámcovej úverovej zmluvy, ktorý bude v stredu schvaľovať vláda. Na prvom riadnom rokovaní po letnej prestávke čakajú ministrov desiatky bodov i niekoľko informatívnych materiálov a personálnych návrhov.

Viaceré návrhy noviel sa týkajú zákonov v agende ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmena v zákone o sociálnych službách by napríklad mala zvýšiť finančný príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí zo 100 na 200 eur mesačne, mal by sa tiež zvýšiť počet hodín domácej opatrovateľskej služby z ôsmich na 40 hodín mesačne. Novela zákona o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní by mala zasa zaviesť nové podmienky pre výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce, po novom sa od kandidáta na túto funkciu bude vyžadovať najmenej päťročná odborná prax.

archívne video

Tlačová konferencia Andreja Danka z SNS: Vyjadrenie k mimoriadnej schôdzi parlamentu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Medzi návrhmi legislatívnych úprav je aj materiál Ministerstva kultúry SR, týkajúci sa zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností. Výška štátneho príspevku sa má po novom upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. V roku 2025 majú cirkvi dostať i jednorazové zvýšenie príspevku.

Návrh o premenách obchodných spoločností a družstiev

Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) predloží na vládu návrh novely zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev. Vytvorenie elektronického insolvenčného registra by sa ním malo posunúť z pôvodného dátumu 15. novembra tohto roku na začiatok októbra budúceho roka, dôvodom je stav verejného obstarávania. Z dielne rezortu spravodlivosti prichádza na stredajšie rokovanie aj návrh na zabezpečenie stabilizácie personálneho obsadenia súdov. Pomôcť by malo zvýšenie osobných príplatkov zamestnancov či dlhodobé opatrenia legislatívnej povahy, napríklad prostredníctvom zmeny zákona o štátnej službe a zvýšenia základných platov zamestnancov vo výkone súdnictva.

Ministri majú takisto schváliť zaradenie výstavby diaľnice D4 medzi bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou medzi strategické investície. Takmer 12,5 kilometra dlhý úsek s tunelom Karpaty by mali začať stavať v roku 2029.

Rozšírenie Rady vlády pre prevenciu kriminality

Kabinet bude schvaľovať aj rozšírenie Rady vlády pre prevenciu kriminality. Z dvadsiatich by sa počet členov poradného orgánu mal zvýšiť na 30, pričom svojich zástupcov by v ňom mali mať napríklad aj Národný bezpečnostný úrad či Únia miest Slovenska. Medzi bodmi stredajšieho programu sú i materiály aktualizujúce koncepčné a strategické dokumenty, jeden z nich rozširuje dostupnosť služieb Centra právnej pomoci zvýšením príjmovej hranice klientov, ktorí môžu požiadať o služby centra.