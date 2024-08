Šokujúci prípad pri Sabinove! Dievča (12) bodlo kuchynským nožom staršieho brata (16)

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

O prípade informujú tvnoviny.sk. Rodičia o tom, čo sa stalo, veľmi zhovorčiví neboli a incident označili len za nešťastnú náhodu. Podľa ich slov si 12-ročná dcéra práve mastila chlieb maslom, pričom nechtiac bodla svojho 16-ročného brata počas toho, ako sa na neho cez hádku zahnala rukou. Brat podľa otca utrpel len "malú ranu" v hrudníku, ale záchranku mu nezavolal. Odviezol ho však do nemocnice.

Podľa jeho slov nie je jeho zdravotný stav vážny a v piatok (16. 8.) by ho mali vraj prepustiť domov. Sestra však má mať z činu, ktorý urobila, traumu. Prípad vyšetruje aj polícia, vo veci vypovedali aj rodičia. Portál dodáva, že ak by sa aj úmyselné ublíženie na zdraví maloletej podarilo preukázať, trestné stíhanie by museli aj tak zastaviť. O rodinu sa však budú zaujímať sociálni pracovníci.