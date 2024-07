Na dôchodky ide šialená suma: Analytici ukázali čísla! Povedali, v čom vidia najväčší problém

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Seniori si dôchodky zaslúžia. Čísla ale hovoria jasne. To, aké dopady má masívny odchod do penzie na naše verejné financie, je alarmujúce . K dobrému stavu štátnej kasy neprispelo ani vyplácanie13. dôchodkov. Podľa analytikov z projektu Dáta bez pátosu nie je problém to, koľko dokopy dávame ako štát na dôchodky, ale výška dôchodku v NETTO sume a to akým tempom rastie počet dôchodcov, zvlášť v pomere k pracujúcim v súkromnom sektore.

Analytici upozornili, že za 6 mesiacov roku 2024 minula Sociálna poisťovňa presne 6 miliárd eur, pričom na odvodoch vybrala asi o 1 miliardu menej. Pre porovnanie minulý rok minula presne 5 miliárd eur. Ide teda o 20-percentný nárast. V 2. polroku ju pritom ešte čaká aj vyplácanie 13. dôchodku v celkovej sume 900 miliónov eur, v I. polroku zasa vyplácala rodičovský dôchodok, ktorý predstavuje 300 miliónov eur. „Počet vyplácaných dôchodkov sa v júni 2024 prehupol cez 1,8 milióna po prvýkrát v histórii Slovenska,“ skonštatovali analytici.

Dôchodcovia dostanú tento rok 13. dôchodok vo výške 606,30 eura

„Počet predčasných dôchodkov je už viac ako 40-tisíc, takže už ho berie takmer každý inak zdravý dôchodca a počet novopriznaných v júni bol 2,5-tisíca, tento rok spolu 34-tisíc. To je počet, ktorý sme v rokoch bez ´výhody ísť do predčasného´ naplnili za 3 roky. Teraz sa to podarilo za 6 mesiacov. Za posledných 12 mesiacov išlo do predčasného dôchodku 45-tisíc seniorov - kompletne celý ročník (mimo tých, ktorí sú už na invalidnom). Všetci chýbajú v zamestnaneckom pomere, takmer všetci zvykli normálne ešte pracovať,“ zhrnuli.

Tomu, prečo sa rozhodli ľudia využiť možnosť odchodu do predčasného dôchodku, však rozumejú. „Ale ak beriete priemerne 750 čistého 12-krát do roka a k tomu 609 ako 13. dôchodok, tak Vám to urobí rovných 800 NETTO mesačne. Nedávam zmysel ísť namiesto toho ísť 20-22 krát mesačne do práce. Aby ste dostali NETTO to isté: 800 eur, musel by mať senior hrubý plat viac ako 1150 eur. Plus 22 smien do mesiaca. To dá rozum, že zostanú doma,“ skonštatovali.

Vypočítali, že namiesto odvodov a daní vo výške asi 500 eur, ktoré by z nich štát získal, ak by pracovali, naopak, dostane táto skupina mesačne zo štátu 800 eur. Celkovo je ta strata, respektíve rozdiel pre štát až 1300 eur na hlavu na mesiac. Ročne ide o 635 miliónov eur.

Sociálna poisťovňa

Analytici zdôrazňujú, že netvrdia, že si niekto dôchodok nezaslúži. „My len tvrdíme, že toto nie je spravodlivé voči deťom súčasných dôchodcov a voči ich vnukom. Lebo touto politikou vyháňa štát deti dôchodcov ´na múračky´ a vnukov dôchodcov na štúdium do zahraničia,“ uviedli. „Nie je to priamočiare, ale ak máme v dôchodkoch dieru 2 miliardy ročne, tak nemáme nové cesty, mosty, železnice, stanice, letiská, nemocnice, polikliniky, školy, internáty a nakoniec: ani domovy pre tých dôchodcov, ktorým deti a vnuci odchádzajú do zahraničia,“ vysvetlili.

„Jeden, aj dva roky vydržíme, ale tento trend tu máme natrvalo a bude sa to zhoršovať: aj počty seniorov, aj výška dôchodkov, aj marža na dlhopisoch= pôžičkách, aj pocity detí a vnukov, aj tie cesty, mosty, železnice, stanice, letiská, nemocnice, polikliniky, školy, internáty a domovy dôchodcov zastarávajú,“ dodali.