Brutálna nehoda exprezidenta Kisku: FOTO Skončil celý zakrvavený! Ľuďom adresuje veľkú prosbu

„Jednoduchý zjazd po štrkovej rovnej ceste. V strede je pás trávy. A pri prechode z jednej koľaje do druhej sa bicykel podšmykne a ja letím hlavou rovno do svahu. Ruky neudržia telo a hlava sa zaborí do svahu. Pocit bezmocnosti, prekvapenia a ťaživé milisekundy očakávania, ako to moje, už nie najmladšie telo, celé zvládne.,“ opísal chvíle hrôzy Kiska.

Našťastie mohol skonštatovať, že to jeho telo zvládlo. „Doudieraný, skrvavený, ale šťastný, že sa nič vážne nestalo, som sa zmohol len na jedno: Ďakujem, Bože. A obrovská vďaka aj prilbe, ktorá celý náraz zniesla. Keby som ju nemal, neviem, či by som dnes tento príspevok písal,“ tvrdí. „Stále stretávam ľudí na bicykloch bez prilieb. Prosím, neriskujte. Môžete ísť aj opatrne, ale stačí malý, maličký okamih…,“ dodal.