V priebehu pár hodín až tri operácie detí s úrazmi chrbtice: Hrôzostrašné snímky! Veľavravný odkaz odborníka

BRATISLAVA - Horúce letné dni nás lákajú k vode, kde si oddýchneme, načerpáme nové sily, stretneme sa s prateľmi, aj sa vybláznime. K vode to láka aj rodiny s deťmi a tínedžerov, ktorí častokrát skáču do vody hlava-nehlava. Lekári z detskej nemocnice v Bratislave však mali cez víkend doslova plné ruky práce. Riešiť museli viaceré vážne prípady zlomenín.

Skákanie do vody je zábava najmä detí, tínedžerov a mladších ročníkov. Ide o zábavu, ktorá ale môže byť aj veľmi nebezpečná. Najmä, ak sa skáče do vody, ktorej hĺbku nepoznáme, ako napríklad a prírodných jazerách, či na kúpalisku, kde sme prvýkrát. Platí to ale aj v prípade záhradných bazénov. Potom sa stávajú nepríjemné úrazy, ktoré môžu mať aj trvalé vážne následky, prípadne spôsobiť smrť.

Svoje by o tom vedeli hovoriť lekári z Národného ústavu detských chorôb na bratislavských Kramároch, ktorí mali cez víkend rušnú nočnú službu. Neurochirurgovi nemocnice Benediktovi Trnovcovi to už nedalo, a všetkým rodičom napísal jasný odkaz. Zverejnil aj fotografiu neurochirurgického tímu, ktorý v priebehu 13 hodín zrealizoval 3 akútne operácie detí s letnými úrazmi chrbtice. Ako vysvetlil, aj keď na fotografii už vidno uvoľnenú atmosféru, s kolegami boli spotení do nitky.

"Dve zlomeniny krčnej chrbtice boli následkom úderu hlavy o dno záhradného bazéna. Všetky úrazy mali potenciál do smrti invalidizovať našich detských pacientov, našťastie to najhoršie je v ich prípade zažehnané. Netreba mať úzkostné myšlienky, stačí len málo: tak, ako nedovolíte svojmu dieťaťu ísť na lyže, alebo bicykel bez helmy, tak isto mu nedovoľte skákať do vody hlavou napred," upozornil odborník. Zverejnil pritom aj röntgenové snímky detí po operáciách, kde vidno, ako lekári museli stabilizovať krčnú chrbticu skrutkami.