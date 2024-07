Do Bratislavy som prišla ako militantná feministka: Simona First a tisíce emócií v IQOS Bezdymovej zóne

Simona First v Bezdymovej zóne na Pohode 2024. (Zdroj: Ján Zemiar)

Aj napriek tomu, že nepriaznivé počasie ukončilo festival Pohodu skôr, jej dospelí návštevníci mohli počas úvodných dvoch dní navštíviť opäť Bezdymovú zónu, ktorú priniesla spoločnosť Philip Morris. Užiť si mohli kvalitný humor vďaka známym stand-up komikom, koncerty mladých slovenských hudobníkov, ale aj zaujímavú talkshow o asfalte z recyklovaných ohorkov a nechýbalo ani množstvo súťaží a vychytávok.

Program Bezdymovej zóny bol aj tento rok mimoriadne pestrý. Návštevníci sa mohli tešiť na vystúpenie populárneho hudobného interpréta The Curly Simon a dobrá nálada nechýbala ani vďaka stand-up vystúpeniu obľúbenej komičky Simony First, ktorá s nadhľadom bavila publikum svojimi humornými postrehmi zo života. Celým programom sprevádzala charizmatická moderátorka Vera Wisterová, ktorá prispela k jedinečnej atmosfére podujatia.

Nosným motívom IQOS Bezdymovej zóny bolo motto "Tisíc emócií, Jeden IQOS"

"Nerada by som delila emócie na dobré a zlé, každá má svoju hodnotu, a preto podľa mňa IQOS prišiel s touto myšlienkou, ktorá je možno hlbšia, ako sa domnievame," podotkla komička Simona First, jedna z mála ženských tvárí slovenskej stand-up scény.

"Do Bratislavy som prišla pred 5 rokmi ako militantná feministka, a asi každý pochopí, že bolo veľmi ťažké spolupracovať s 15 mužmi. Ale vlastne vďaka nim som zistila - a poviem to možno nešikovne - že aj muži sú cítiace bytosti, ktoré majú svoje dobré aj zlé dni a stoja za to. Takže moji kolegovia sú úplne úžasní aj v tom, ako ma posúvajú a podporujú. Samozrejme, že si medzi sebou povieme veci, ktoré bežní smrteľníci by nezvládli, a pritom sa nehľadí na žiadne rodové záležitosti. My komici sme vlastne bezpohlavní. Takže medzi nimi je to super. A na Slovensku a v Čechách je to evidentne výhoda."

Bezdymová zóna však nebola len o zaujímavých vystúpeniach. Návštevníci sa mohli zapojiť do rôznych interaktívnych aktivít. Čakal ich fotokútik, letný styling a možnosť vytvoriť si krátke zážitkové video. Veľkému záujmu sa tešila aj augmentovaná realita. Nechýbali ani súťaže o atraktívne ceny a zaujímavé výhry, ktoré prilákali množstvo súťažiacich.

Udržateľnosť a zodpovednosť boli dôležitými témami aj tento rok

Talkshow "Rok asfaltu – Renesancia v recyklácii" s Hugom Repáňom z projektu Reneso priblížila návštevníkom inovácie v oblasti recyklácie tabakových náplní. Počas festivalu bolo rozmiestnených 70 špeciálnych košov na zber použitých tabakových náplní a ohorkov, čím sa podarilo vyzbierať významné množstvo materiálu na ďalšie spracovanie.

"Spolupráca má obrovský dopad na objem recyklovaného materiálu. 90% odpadu je práve z recyklačného programu, ktorý sme spustili so spoločnosťou Philip Morris. Za mesiac vyzbierame až 1,3 tony odpadu. Takže sú to obrovské čísla a práve preto je to zaujímavá výzva," hovorí Hugo Repáň, zakladateľ projektu Reneso.

IQOS Bezdymová zóna je miestom, kde si môžu návštevníci oddýchnuť, načerpať energiu a osviežiť sa lahodným letným drinkom

"Naším cieľom bolo vytvoriť priestor, kde si dospelí návštevníci môžu užiť festival naplno, zažiť množstvo pozitívnych emócií a zároveň sa dozvedieť viac o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu," uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovakia.

Spojenie kvalitnej hudby, zábavy a inovatívneho prístupu k udržateľnosti na Bezdymovej zóne 2024 vytvorilo jedinečnú atmosféru. Už teraz sa môžeme tešiť na to, čo prinesie Bezdymová zóna v budúcom ročníku.

