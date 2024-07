Kritická situácia na východe! Počet infikovaných pacientov rastie: Prešovská nemocnica už nemá lôžka

(Zdroj: Facebook/Ministerstvo zdravotníctva SR, Getty Images)

"Aktuálne je na infekčnom oddelení hospitalizovaných 55 pacientov s touto diagnózou, teda kapacita oddelenia je absolútne naplnená,“ povedala pre Korzár hovorkyňa prešovskej fakultnej nemocnice Martina Pavliková. Viac ako 80 percent pacientov pritom nepochádza z Prešova, ale z iných okresov. Najmä z osady Podsadek v okrese Stará Ľubovňa. Ďalší pacienti sú z okresov Humenné, Bardejov, Stropkov, z osady Jarovnice.

Nemocnica už pridala zhruba dvadsať lôžok z dermatovenerológie, no kapacita je aj napriek tomu naplnená. „Je predpoklad, že pacientov nakazených týmto vírusovým ochorením bude pribúdať,“ obávajú sa v nemocnici. O súčinnosť tak požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, aby sa na riešení tejto závažnej situácie podieľali aj ďalšie zdravotnícke zariadenia v regióne. „Len tak je možné túto kritickú epidemiologickú situáciu zvládnuť,“ doplnila hovorkyňa.

Sedem aktívnych ohnísk

Hygienici aktuálne hlásia sedem aktívnych ohnísk vírusovej hepatitídy typu A v okrese Prešov. „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v obciach Bzenov, Hermanovce, Chminianske Jakubovany, Jarovnice, Pečovská Nová Ves a v meste Veľký Šariš boli zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove vydané vyhlášky, ktorými boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obciach vo veku od jedného do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii,“ informujú prešovskí hygienici.

Choroba začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálne príznaky spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka – ikterus. Zdrojom nákazy je infikovaný človek v infekčnom štádiu ochorenia, kontaminovaná voda a potraviny. Inkubačná doba ochorenia (čas od vniknutia vírusu do organizmu, až po prejavenie sa prvých príznakov) je 15 – 50 dní.