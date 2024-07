Prípad kamionistu, ktorý napálil do budovy: Nové informácie, prehovorili svedkovia! TOTO je údajne dôvod tragédie

Nákladné auto narazilo do budovy v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Svedkami hrozivej nehody boli v pondelok ráno vodiči na frekventovanej ceste v križovatke ulíc Vajnorská a Rožňavská v Bratislave. Vodič kamióna z Maďarska tam najskôr narazil do auta a následne prešiel niekoľkými pruhmi a čelne narazil do budovy. Napriek snahe záchranárov profesionálny vodič na mieste zomrel. Za volantom údajne dostal epileptický záchvat.

Kamionista, ktorý smeroval do centra mesta, stal na semafore a keď naskočila zelená, mal dostať zdravotné ťažkosti a z pravého pruhu začal prechádzať do ľavého. "Začal sa na mňa tlačiť a potom rovno išiel. Normálne sa rozbehol na križovatke a potom no ten epileptický záchvat dostal a nabúral," uviedla pre noviny.sk vodička, do ktorej kamión narazil.

Kamión prešiel cez stredový ostrovček a v protismere vyšiel na chodník, kde prerazil zátarasy a zastavil sa až vo výklade obchodného priestoru. Ako zázrakom v tom čase na chodníku neboli žiadny ľudia a nedošlo k zraneniu ďalších ľudí. „Bola som v pravom pruhu. On sa chcel akoby preradiť, no pokračoval cez stred cesty do protismeru. V tej chvíli som vedela, že sa nechce preraďovať, ale že je mu zle a nemá kamión pod kontrolou. Potom skončil v budove. Keby tam boli autá, dopadlo by to zle. Tej panej našťastie len šuchol auto, úder do budovy bol však silný,“ povedala pre cas.sk ďalšia svedkyňa udalosti.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Po príchode hasičskej jednotky vyprostili vodiča za asistencie ZZS a bol naložený do vozidla, kde mu poskytli predlekársku aj lekársku pomoc. "Posádka musela napriek snahe záchranárov konštatovať úmrtie," uviedla hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.