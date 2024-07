Policajná BRUTALITA v Košiciach: Zadržaného udierali palicou do hlavy a škrtili! Do konečníka mu strčili...

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

KOŠICE – Policajti na oddelení v Košiciach čelia obvineniam z policajnej brutality. Muža, ktorého zadržali, podľa informácií Denníka N údajne zbili a do konečníka mu strčili palicu s guľovým koncom. Redakciu na incident upozornil anonym.

Úrad inšpekčnej služby začal v stredu 12. júna trestné stíhanie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, pre ublíženie na zdraví a pre zločin sexuálneho násilia. Viacerí policajti z obvodného oddelena Košice - Staré Mesto na Pribinovej ulici v Košiciach sa podľa informácií Denníka N dopustili policajnej brutality na zadržanom mužovi. K incidentu došlo v utorok 11. júna, keď polícia v centre Košíc zadržala muža. Keď spútaného muža posadili do auta, jeden z policajtov ho údajne päťkrát udrel päsťou do hlavy.

Teror vo výsluchovej miestnosti

Po príchode na policajnú stanicu mužovi nasadili putá aj na nohy. Do výsluchovej miestnosti ho umiestnili bosého a sčasti zo stiahnutými nohavicami. Tam ho podľa slov vyšetrovateľa začal jeden z policajtov škrtiť. Následne ďalší z nich začal muža udierať palicou po hlave, až kým nespadol a nezostal ležať na zemi. „Policajt mu bielu palicu s guľovým koncom v dĺžke 10 centimetrov strčil do konečníka a po jeho vytiahnutí, ako kričal o pomoc, pristúpil k nemu ďalší nestotožnený príslušník policajného zboru, ktorý ho päťkrát kopol špičkou topánok do oblasti pravej strany rebier, boku, stehna, hlavy a pravého oka,“ uviedol vyšetrovateľ.

Policajtom hrozí dočasné pozastavenie

Muž utrpel podľa lekárskej správy pomliaždenie hrudníka, ranu na hornom viečku, podliatiny okolo očníc a mnohopočetné podliatiny na celom tele. Ako informuje agentúra TASR, vo veci policajného násilia bolo začaté trestné stíhanie. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. „Aktuálne sú vykonávané procesné úkony podľa Trestného poriadku. V záujme dosiahnutia účelu trestného stíhania nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," uviedol Neumann.

„Nadriadený útvar bude konať v zmysle metodického usmernenia o dočasnom pozbavení výkonu služby: ak bolo voči policajtovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, nadriadený predloží ministrovi návrh na dočasné pozbavenie výkonu služby,“ informoval hovorca ministerstva vnútra. Podľa jeho slov v rámci MV SR kontinuálne prebiehajú opatrenia preventívneho, kontrolného a represívneho charakteru s cieľom eliminácie protiprávneho konania zo strany policajtov, posilnenia ich odbornej a morálnej pripravenosti a zvládania záťažových situácií pri realizácií služobných zákrokov.