VIDEOROZHOVOR Ministerka Šimkovičová: Zmeny v STVR sme nechceli robiť násilne ako v Poľsku! Všetko má postupnosť

Prezident Peter Pellegrini v nedeľu podpísal zákon o Slovenskej televízií a rozhlase. Ste spokojná?

- Samozrejme. Bola to práca na niekoľko mesiacov, v podstate sme to mali v Programovom vyhlásení vlády. Síce sa to neudialo tak, ako to tam bolo dané, že sa tieto dve inštitúcie rozdelia, ale v princípe každá táto inštitúcia, či už slovenská televízia alebo slovenský rozhlas, budú absolútne autonómne. Som veľmi spokojná, že prezident zákon podpísal v nedeľu večer a môžeme začať pracovať na tom, čo sme sľúbili ľuďom.

Prezident si minulý týždeň dával s podpisom načas, bol aj na zahraničných pracovných cestách. Mali ste obavy, že by zákon vrátil?

- Už som tak naučená v politike a aj v živote, že tomu nechávam voľný priebeh a riešim situáciu až potom, keď mám čo riešiť. Nedávam si nohu do sadry predtým, ako si ju zlomím. Som pripravená na všetko a riešim to potom.

Povedali ste, že veríte, že nová inštitúcia bude spĺňať všetky atribúty verejnoprávneho média. Doteraz nespĺňala?

- Absolútne nie. Práve preto sme sa rozhodli, že urobíme zmenu. To, čo bolo doteraz v rámci RTVS za posledného tri a pol roka, kedy tu bol covid a konflikt na Ukrajine, absolútne nespĺňalo žiadne atribúty verejnoprávnosti. To boli hlavné dôvody, ale neboli to iba tieto. Dôvodom bolo aj samotné manažovanie. Moje prvé stretnutie na ministerstve bolo práve s dnes už bývalým riaditeľom Ľubošom Machajom. Žiadala som od neho externé zmluvy, pretože tam boli najväčšie toky financií z hľadiska RTVS a do dnešného dňa som ich nedostala. Dnes je na pôde STVR Najvyšší kontrolný úrad, ide sa robiť personálny a ekonomický audit. Uvidíme, aké budú výsledky.

Viete, v akom horizonte by mohli byť známe?

- Neviem. Záleží to od jednotlivých inštitúcií. Uvidíme, čo sa tam bude diať, ale viem, že pán Machaj ako manažér zlyhal v podstate už v tom, že boli v mínuse okolo 3 miliónov eur, čo bolo aj na finstate. Veľa výsledkov jeho práce nám ukazovalo, že nebol dobrý manažér.

V pondelok bolo oznámené meno dočasného šéfa STVR. Novým štatutárom bude Igor Slanina, dohodla sa tak koalícia. Čo od neho očakávate, prečo padlo práve jeho meno?

- S pánom Igorom Slaninom som sa stretla prvýkrát minulý týždeň. Prvé pracovné stretnutie na pôde ministerstva sme mali v pondelok aj s mojimi kolegami, najužším kolektívom. Čakali sme na to, kedy ho vymenuje podpredseda parlamentu Peter Žiga. Vymenoval ho a dnes už vieme, že bude zastupujúcim riaditeľom na dobu troch mesiacov. Čo je jeho úloha? On nebude nejakou stopercentnou formou zastupovať generálneho riaditeľa. Bude to zastupujúca funkcia, čiže také zhodnotenie celej situácie, aby táto verejnoprávna inštitúcia mala svoje pokračovanie a aby sme nenastúpili cestou, akou nastúpili napríklad v Poľsku, kde v decembri 2023 nie novým zákonom, ale novelizáciou urobili totálnu reformu, povymieňali všetkých riaditeľov, vyhodili toho, kto sa im tam nehodil a bolo to dosť násilnou formou. My sme išli v normálnom legislatívnom konaní so zmenou zákona. Postupujeme v rámci legislatívy, čiže pán Slanina tam bude po dobu troch mesiacov. Vieme, že sú parlamentné prázdniny a musíme čakať na to, kedy sa začne schôdza, lebo ďalších piatich členov (Rady STVR, pozn.red.) mimo tých štyroch z ministerstva budú voliť poslanci. Všetko má svoju postupnosť.

Opýtam sa ešte trocha inak. Tri mesiace sú relatívne krátka doba. Máme to chápať tak, že Igor Slanina bude inštitúciu len dočasne viesť v zmysle, že bude dohliadať na to, aby sa tam svietilo a kúrilo, alebo môžeme od neho očakávať aj kroky vážnejšieho charakteru?

- Podľa mňa sa tam svietilo, kúrilo a šafárilo s peniazmi doteraz. Robili sa relácie typu jedno názorové spektrum. To druhé tam nemalo prístup. My sme veľakrát aj upozorňovali na to, čo všetko sa tam stalo s niektorými poslancami, ktorí ani neboli prizvaní. Napríklad keď si pán (Jaroslav) Naď uzurpoval, že pán (Ľuboš) Blaha tam nemôže ísť a podobne. Takže takúto verejnoprávnu funkciu plnila táto inštitúcia. Myslím si, že je tam čo naprávať a kým sa to nejakým spôsobom nastaví a nájdu sa ľudia, ktorí budú spĺňať všetky požiadavky, aby napĺňali všetko to, čo sa od nich žiada - a budú to ľudia vyberaní naozaj veľmi starostlivo - potrebujeme nejaký čas a priestor. Či je to dlhá alebo krátka doba, to je relatívne. Za tú dobu, kým nájdeme ľudí do Rady STVR a kým sa všetko nastaví a dáme výzvu na to, aby sa predstavili adepti na generálneho riaditeľa STVR, bude zastupujúcim pán Igor Slanina a určite tam nebude len preto, aby svietil a kúril. Aj keď kúriť sa asi nebude musieť, nakoľko máme letné mesiace. Ale bude tam určite zastávať dôležitú funkciu. Pokiaľ ide o personálne výmeny, tak sme sa dohodli, že s pánom Slaninom budeme mať na týždennej báze porady, prípadne sa vieme dohodnúť na akútnych stretnutiach či telefonátoch.

Ako to vyzerá aktuálne s doménou? Podľa dostupných informácií žiadna nie je. Máte to už vyriešené, respektíve ako to plánujete riešiť?

- Ja som nepostrehla, kto kúpil doménu STVR.sk. Tá je obsadená a mňa by naozaj zaujímalo, kto kúpil túto doménu a prečo vôbec mal záujem ju kúpiť. My prechádzame na ministerstve kultúry nejakou reformou. Mali sme na IT oddelení nejakých ľudí, ktorých sme zdedili po predchádzajúcej vláde a tiež hľadáme ľudí, ktorí pôjdu v súlade s nami. Nedokážem urobiť všade výmeny okamžite. Aj v našom IT oddelení boli isté nezrovnalosti a preto sme nedokázali okamžite riešiť túto doménu. Vieme, že pani Machalová sa už k tomu vyjadrila. V prípade, že sa dostaneme k tomu, že nie sú prístupné žiadne domény, tak je ochotná za nejaké symbolické jedno euro predať doménu, tu nejde nikto nič obchodovať. Koniec koncov to ani nebude úlohou ministerstva kultúry, ale samostatnej inštitúcie, čiže slovenskej televízie a slovenského rozhlasu. Spomeniem ešte aj rebranding o ktorom som hovorila, lebo tam musíte robiť nové logo, nové značky a všetko okolo toho. Myslím, že to povedal aj bývalý pán generálny riaditeľ Machaj, že to bude stáť okolo milióna eur. Ja vás môžem ubezpečiť, že takúto obrovskú sumu by sme určite nevynaložili. Máme už nové logo a som veľmi rada, lebo mne osobne sa veľmi páči a suma bude do 10-tisíc eur. Hovoriť o milióne je pre mňa veľmi smiešne a veľmi zavádzajúce od takých ľudí, ako je pán Machaj.

Môžete povedať, kto logo robil?

- Všetko sa dozviete. Ten človek, ak bude chcieť byť prezradený, bude prezradený. Budete mať k dispozícii zmluvu a možnosť vidieť, koľko mu bude za toto logo vyplatené. Je to veľmi čerstvé a ja som veľmi prekvapená, že máme už logo na stole a zhodli sme sa na tom, lebo je to kolektívna zhoda. Všetko sa dozviete v pravý čas.

Kedy by mohla verejnosť nové logo vidieť?

- V najbližších dňoch, nebudem hovoriť presný dátum.

Zostanem ešte pri téme domény. Doménu, ktorú by mohla STVR používať, kúpila manželka vášho generálneho tajomníka služobného úradu Lukáša Machalu. Je zvláštne, že vy ste ministerka kultúry a manželka vášho GTSÚ kúpi takúto doménu. Ten postup minimálne vyvoláva otázniky.

- Otázniky to môže vyvolávať v hlavách, ktoré rozprávajú, že to ide speňažiť. Z hľadiska vlastného vnímania by to asi takto brali. Aby sme mali nejaké domény, rozhodli sme sa, že to budeme riešiť takouto formou. Spomínala som vám naše IT oddelenie.

Nedalo sa to kúpiť priamo?

- Tým, že naše IT oddelenie bolo také, aké v tom čase bolo, tak sme to nemohli riešiť napriamo. Toto bolo zrýchlené myslenie v tom, že potrebujeme mať nejakú doménu k dispozícii a vyriešime to tak, že sa tá doména predá za nejaké symbolické euro.

