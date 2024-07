Ambulantná pohotovosť v Trenčíne nefunguje: Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

"V čase, keď sa vyhlasovalo druhé kolo výberového konania na 27 bodov ambulantných pohotovostných služieb (APS) bolo v procese vydávanie povolenia pre úspešného uchádzača na pevný bod APS Trenčín. Tento uchádzač však neuhradil správny poplatok a tak mu nebolo možné vydať povolenie na prevádzkovanie APS od 2. júla na najbližších šesť rokov a konanie bolo zastavené," uviedli z komunikačného oddelenia rezortu.

Trenčianska nemocnica v tejto súvislosti vydala usmernenie pre prichádzajúcich pacientov. Zdravotníci budú v určitých časoch počas dňa realizovať prvý kontakt s pacientmi a na základe ich prvotných príznakov ich budú smerovať do príslušnej ambulancie. Nemocnica zároveň na ľudí apeluje, aby zvážili dôvody návštevy jej ambulancií. "Vyšetríme Vás, avšak v zmysle posúdenia urgentnosti prichádzajúcich stavov budete musieť čakať," uviedla na sociálnej sieti. Ľudia by podľa nej mali zvážiť aj návštevu okolitých ambulantných pohotovostí. Rezort zdravotníctva uviedol, že vzniknutou situáciou sa intenzívne zaoberá. Vyhlásil výberové konanie na prevádzkovanie ambulantnej pohotovosti. Záujemcovia sa doň môžu prihlásiť do do 3. septembra.