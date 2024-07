Fungovanie detských ambulantných pohotovostí sa skracuje: Desať z nich končí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

K redukcii siete detských ambulantných pohotovostí rezort zdravotníctva pristúpil v záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti. Odôvodňoval ju potrebou koncentrovať lekárov do funkčných tímov a priblížiť ich k nemocniciam, aby boli zabezpečené aj laboratórne vyšetrenia či zobrazovacie metódy. Realizuje ju v troch fázach. V prvej zaniklo šesť pohotovostí, ktoré nemali prevádzkovateľa. V aktuálnej, druhej sa vypustilo desať pohotovostí. Tretia, ktorá sa má týkať piatich bodov ambulantnej pohotovostnej služby (APS), je naplánovaná od novembra 2024.

archívne video

Brífing ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej na tému Ambulantná pohotovostná služba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Od júla začali platiť aj ďalšie zmeny v oblasti pediatrie

Skracujú sa ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti, a to z 22.00 na 20.00 h. Upravujú sa tiež ordinačné hodiny pediatrov v bežných ambulanciách. Pacientom budú k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň do 16.00 h. Zmeny priniesla novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) ich odôvodňovala potrebou zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre deti na celom Slovenskom, kým do systému nepríde nová generácia pediatrov.