Ľudia sa na priecestie smrti sťažovali: Signalizácia vraj robila problémy! Minister Ráž to odmieta, všetko fungovalo

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj, TASR/Jakub Kotian, SITA)

Minister dopravy Jozef Ráž a šéf ŽSR Alexander Sako o tragédii pri Nových Zámkoch (Zdroj: Facebook/Ministerstvo dopravy SR)

K nešťastiu došlo vo štvrtok krátko po 17. hodine na železničnom priecestí na Dvorskej ceste blízko Nových Zámkov. Na miesto smerovali záchranárske vrtuľníky, sanitky, hasiči aj policajti. Kriminalisti zaisťovali dôkazy, privolaný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy

Za volantom autobusu sedel 53-ročný šofér. Podľa spoločnosti Arriva, ktorej autobus patril, to bol dlhoročný šofér, v ich spoločnosti pracoval niekoľko rokov. Na sociálnych sieťach sa už krátko po nehode začali objavovať informácie o tom, že so signalizáciou na priecestí nebolo v hodinách pred tragédiou všetko v poriadku. „Po včerajšku (strede, pozn. red.) sa dalo čakať, že sa tam niečo stane. Čakali sme tam asi 10 minút a povedal som si, že je tam nejaký problém, keďže preblikáva červené svetlo,“ napísal na sociálnej sieti Ján. „Tento týždeň blblo aj priecestie smer Šurany. Jedna rampa dole, druhá skákala hore-dole. A jeden pán hovoril, že to tak robí už 24 hodín,“ doplnil ho Kamil.

"Stál som na tom priecestí. Modré auto, ktoré vidíte na fotografii, muselo cúvať z koľají, keď videlo vlak. Závory boli hore a svetlá vypnuté," povedal pre portál pluska.sk zdroj, ktorý nechcel byť menovaný. Ukázal aj fotografiu zo stredajšieho večera. Posťažoval sa aj na vysokú burinu pri trati.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Ráž technické zlyhanie odmieta

Po takýchto slovách sa vynorili špekulácie, či za nehodou nemôže byť chybná signalizácia. Viac svetla do prípadu vniesol v piatok doobeda minister dopravy Jozef Ráž. Ten technické a systémové zlyhanie však vylúčil. Všetko vraj fungovalo tak, ako malo. Problém bol niekde úplne inde. Po vytrvalých búrkach bola totiž podľa jeho slov jedna z koľají na inkriminovanom priecestí odstavená. Vlak tak po nej nemal v žiadnom prípade prechádzať. "Išlo pravdepodobne o individuálne zlyhanie ľudského faktora, ktoré spôsobilo, že na koľaji, ktorá bola v tom čase vylúčená, teda prevádzka na nej nemala byť možná, sa objavil vlak, ktorý tam nemal čo robiť," povedal.

Šéf ŽSR Alexander Sako tvrdí, že na železničnom priecestí pri Nových Zámkoch najprv pri spustených závorách prešiel osobný vlak smerom na Nové Zámky. "Následne sa na priecestí závory dvihli, do koľajiska najprv vošlo osobné auto a následne za ním autobus, ktorý sa v tej kritickej chvíli zrazil s medzinárodným rýchlikom Praha - Budapešť," povedal, čo sa pravdepodobne stalo.

Podľa Ráža má koľaj, kde k nešťastiu došlo, jednu z najvyšších bezpečnostných úrovní. „Nie je to koľaj, ktorá bola zastaraná, alebo bola akýmkoľvek spôsobom vadná,“ povedal. Na margo toho, že by nefungovala signalizácia, minister povedal, že to „môžeme vylúčiť.“ Priblížil, že v situáciách, keď je signalizácia vypnutá, môže ísť vlak po koľaji jedine rýchlosťou 10 km/h, pričom trúby. „Samozrejme aj vodiči musia mať vedomosť, že v prípade, že im nebliká ani modré svetlo, ani červená, tak signalizácia je vypnutá a tým pádom musia postupovať tak, ako keby išlo o nechránené priecestie,“ povedal.

„Jedna koľaj bola z poveternostných podmienok z dňa predtým uzatvorená, lebo na nej prebiehali práce. Na uzavretú koľaj nie sú zapnuté rampy, lebo tie sa zapájajú na každú koľaj zvlášť. Čiže pre tú koľaj, ktorá bola v prevádzke, zapnuté boli a teda fungovali, keďže sa zdvihli. Na tú, ktorá bola vo výluke, zapnuté neboli,“ objasnil Ráž.