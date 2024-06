Zmena fungovania Audiovizuálneho fondu je ďalším krokom do minulosti, tvrdí SaS

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zmena fungovania Audiovizuálneho fondu (AVF) je ďalším krokom do minulosti. Tvrdí to opozičná SaS. Kritizuje koaličnú SNS, ktorá chce cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o AVF zmeniť fungovanie podobne, ako sa to stalo v prípade Fondu na podporu umenia. SNS chce podľa SaS ovládnuť všetky nezávislé kultúrne inštitúcie a AVF bude "opäť len politickou bábkou" v rukách ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). SaS preto vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR, aby za túto zmenu nehlasovali.