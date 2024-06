Známy web zorganizoval EURO v súboji PÍV: Ten výraz po ochutnaní slovenského musíte vidieť, skončilo posledné!

(Zdroj: Reprofoto - Facebook / LADbible)

S nápadom otestovať pivá krajín, ktoré bojujú o pohár EURO2024, teda majstrovstiev Európy vo futbale, prišla stránka LADbible. "Testovali sme pivo z každej krajiny na Euro 2024, aby sme zistili, kto má najlepší polliter. Testeri chuti sa na tomto dobre zabávali," napísala stránka na sociálnej sieti, pričom pripojili aj video. Rozhodcovia Connor a Matt ochutnali naozaj pivo z každej krajiny, ktorých je v základnej skupine 24. Testovanie pritom rozdelili do skupín podľa toho, ako sú krajiny a tímy rozdelené. V skupine A zvíťazilo Nemecko, v skupine B Taliansko, v skupine C Slovinsko, v skupine D Holandsko, v skupine E, do ktorej patrí aj Slovensko, zvíťazilo Belgicko. Slovenské pivo v tomto zápase doslova pohorelo. Na testovanie si vybrali Zlatý bažant 12 v plechovke a kritikou nešetrili. "Zdá sa, že by potrebovali vymeniť trubky," povedal Connor. V skupine F zvíťazilo Turecko. No okrem slovenskéhp iva pohorelo aj to české, pričom na testovanie si portál vybral pivo Staropramen.

Súboj to bol tesný. V rámci vyraďovačiek sa rozhodcovia naozaj zapotili. V súboji medzi Nemeckom a Dánskom zvíťazila hosťovská krajina - Nemecko. Následne bojovalo Maďarsko so Španielskom, no rozhodcovia posunuli ďalej Španielsko. Súboj medzi Talianskom a Portugalskom prial Taliansku. Zo súboja Slovinsko - Rumunsko posunuli ďalej Slovinsko. Medzi Tureckom a Srbskom sa rozhodli pre Turecko. Medzi Poľskom a Ukrajinou sa rozhodli pre Ukrajinu. Súboj Belgicko - Francúzsko vyhral náš pondelkový vyzývateľ Belgicko. Zo súboja Gruzínsko - Holandsko posunuli ďalej Gruzínsko. Nasledovalo štvrťfinále. Súboj medzi Nemeckom a Talianskom vyhralo Nemecko, Ukrajina - Turecko Ukrajina, Belgicko - Gruzínsko prialo Gruzínsku, Španielsko - Slovinsko práve Slovinsku. Nasledovali semifinále. V súboji Nemecko - Ukrajina zvíťazila Ukrajina, a Gruzínsko - Slovinsko zvíťazilo Slovinsko. Nasledovalo finále, ktoré vyhralo Slovinsko, na druhom mieste skončila Ukrajina a na treťom Nemecko.

Kritika ľudí

Na pivné euro reagovali aj ľudia, ktorí neskrývali pohoršenie. Dôvodom je najmä výber českého piva, keďže portál si vybral plechovkový Staropramen, a nie českú ikonu Plzeň. "Zo všetkých vynikajúcich českých pív ste si vybrali Staropramen. Hanbite sa. Môžem hovoriť za všetkých Čechov, že sa cítime urazene a očakávame oficiálne ospravedlnenie do troch dní," napísal jeden z diskutujúcich. "Vybrali ste najhoršie pivá, ktoré každá krajina ponúka," napísal ďalší. "Angličania by mali ostať verní pitiu čaju, prretože títo dvaja nevedia o pivách absolútne nič," pomyslel si ďalší.

"Zdá sa, že o pivách nemáte ani poňatia. Nikdy neporovnávajte plechovkové a fľaškové pivo. Česká republika, Slovensko, Nemecko Belgicko Poľsko má obrovskú škálu pív, ktoré môžu byť konkurenciou v každej krajine. Vaše porovnanie dokazuje, že Briti sú v kvalite pív úplne na dne," hromží iný diskutujúci. "O pive viete veľké guľové. Finále malo byť CZ proti Belgicku s víťazstvom CZ, ak je to svetlé pivo, alebo Belgicka, ak je to silné špeciálne pivo," zaznelo v sekcii komentov. "Ak zhejtujete Zlatý Bažant, ale jedným dychom poviete, že Kronenbourg je ok, tak o pive nič neviete," uzavreli diskutujúci.