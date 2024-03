Veľká prezidentská debata: Matovič "diskutoval" sám, Harabin neprišiel! Vieme, aký problém má s Markízou

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA – Duel medzi trojkou a štvorkou predvolebných prieskumov je tu. Dvaja kandidáti, ktorí chcú zabojovať o priazeň voličov sa proti sebe postavia tvárou v tvár. Zatiaľ čo jeden tvrdí, že svoju kandidatúru neberie až tak vážne a v skutočnosti nekandiduje, druhý si myslí, že práve on je jediným a skutočným víťazom prezidentských volieb. V priamom prenose TV Markíza sa z oči v oči mali pozrieť Igor Matovič a Štefan Harabin, jeden z duelantov však nedorazil.

S omeškaním 10 minút sa k debate dostavil šéf hnutia SLOVENSKO Igor Matovič, ktorý meškal kvôli zlej dopravnej situácii v hlavnom meste. Len pár okamihov po príchode na otázku, prečo bude diskutovať sám odpovedal jasne. „Prekvapuje ma, že popri Pellegrinim tu máme ďalšieho zbabelca, ktorý sa bojí diskutovať s Matovičom,“ povedal.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa politici v dnešnej dobe radi vyhýbajú politickým diskusiám. Uchyľujú sa radšej do sféry sociálnych sieti, kde chýba moderátor. Práve ten je podľa skúseného politológa tým hlavným dôvodom, prečo sa polici diskusii vyhýbajú. Tvrdí, že moderátor kladie štipľavé a nepríjemné otázky, na ktoré nemusia politici za štítom internetu odpovedať.

Ako ozrejmila moderátorka Gabriela Kajtárová, Štefan Harabin mal pozvánku do diskusie dostať ešte vo februári a s dohodnutými podmienkami opakovane súhlasil. Opak začal tvrdiť až v priebehu víkendu, kedy televíziu obvinil z manipulácie. Igor Matovič na to reagoval tak, že „niekto v tejto televízii“ manipuluje tým, ako budú predvolebné debaty prebiehať. „Niekto tu hrubým spôsobom manipuluje priebeh predvolebnej kampane,“ dodal. Odôvodnil to tým, že favoritom prezidentských volieb televízia poskytla čas v hlavnom vysielacom čase, pričom takýto luxus sa ďalším kandidátom nedostal.

Televíziu potom obvinil z ďalšej manipulácie prezidentských volieb. Prezidentský kandidát to odôvodnil tým, že skupiny bohatých ľudí ovládajúcich médiá rozhoduje o tom, kto, kedy, ako a koľko času dostane na prezentáciu svojich názorov. „Pomaly nás uvarili ako žaby. (...) Zbavili sme sa demokracie,“ tvrdí Matovič. Moderátorka Gabriela Kajtárová sa však proti takýmto nerieknutiam tvrdo ohradila.

Matovič spomína na staré rany: Kvôli nákupe Sputnika som musel odstúpiť ja aj Marek Krajčí

Na otázku, prečo sa Matovič snaží podporiť Korčoka tým, že kandiduje proti nemu, odpovedal jasne. Zatiaľ čo v posledných prezidentských voľbách si kandidáti sadli za okrúhly stôl a pri haluškách sa dohodli, že podporia Zuzanu Čaputovú, v dnešných voľbách je podľa Matoviča iná situácia.

Podľa Matoviča si tak v týchto voľbách k haluškám sadnúť nestačí. Matovič chce, aby sa Korčok k mnohým veciam vyjadril verejne a na kamery. Jednou z diskutovaných tém sa stal aj nákup vakcíny Sputnik, ktorú vtedy ešte premiér Igor Matovič teatrálne prevzal na košickom letisku. Tento nákup však vtedy kritizoval vtedy ešte šéf rezortu zahraničia Ivan Korčok, ktorý ho označil za súčasť hybridnej vojny zo strany Ruska.

Pred voľbami očakáva ďalšie „atómovky“: O favoritovi vie niečo, čo iní nevedia

Igor Matovič tvrdí, že má prístup k materiálom, ktoré by mohli diskreditovať kandidáta strany Hlas-SD a súčasného favorita prvého aj druhého kola volieb Petra Pellegriniho. Týmito materiálmi majú disponovať aj dve nemenované médiá. Matovič povedal, že čaká na to, či ich „vo verejnom záujme“ zverejnia oni aj napriek tomu, že zasahujú do Pellegriniho súkromia.

Vo vojne na Ukrajine má jasno: Ukrajinu podporiť musíme, vojakov tam však posielať nemôžeme

Matovič tvrdí, že stále pevne stojí na strane Ukrajiny. Dodáva, že Európska únia (EÚ) by sa mala držať svojich sľubov, ktoré Ukrajine dali. Posielanie vojakov na ich územie by však podľa jeho slova viedlo k eskalácii napätia. Tvrdí, že EÚ by mala na Ukrajinu poslať milióny kusov munície, ktoré im sľúbili, o priamej účasti vojakov krajín EÚ v rusko-ukrajinskej vojne však nechce ani počuť.

„Ja si predstavujem mier tak, že okupant odíde z území, ktoré obsadil. (...) Bol by som rád, aby Pellegrini s Ficom neklamali ľudí, že to je dohoda o mieri. To je dohoda o kapitulácii,“ povedal na margo nedávnych vyjadrení súčasného premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a šéfa parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

Jeden to berie na ľahkú váhu, druhý si myslí, že je jediným pravým kandidátom

V predvolebnej diskusii sa proti sebe postavia Igor Matovič, predseda hnutia SLOVENSKO a Štefan Harabin, bývalý líder strany Vlasť a predseda Najvyššieho súdu SR. Práve šance Štefana Harabina dnes vzrástli potom, čo sa v jeho prospech vzdal predseda národniarov Andrej Danko (SNS). Harabin zároveň tvrdí, že legitimita Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho vo voľbách je nepodložená, čím je on, ako tretí najsilnejší kandidát jediným legitímnym víťazom prezidentských volieb.

Harabín sa súčasne dostal do konfliktu s TV Markíza. Na svojej sociálnej sieti uviedol, že diskusia s Igorom Matovičom nie je opodstatnená. „Markíza robí účet bez hostinského .Drzosť mainstreamových presstitútov zjavne nemá hraníc. Včera zverejnili plán prezidentských duelov, bez toho aby sa ma vôbec opýtali. Podľa ich predstáv by som mal v pondelok absolvovať duel s Matovičom,“ uviedol na Facebooku.

„Mojim súperom v prvom kole je Pellegrini, ale môžem sa zúčastniť aj diskusie s Korčokom. Len na pripomenutie, moje výzvy na debatu o trestných kódexoch a zahraničnej politike Korčok odmietol,“ dodal Harabin.

Štefanovi Harabinovi sa v dueli postaví líder hnutia SLOVENSKO Igor Matovič. Ten, na druhú stranu, svoju kandidatúru nevníma až tak vážne. Tvrdí, že prezidentom sa stať nechce. Jeho cieľom je však v predvolebných diskusiách klásť ostatným kandidátom otázky, ktoré sa im dvakrát páčiť nebudú. Tvrdí, že slovenský národ by mal vedieť, akého kandidáta posadí na post hlavy štátu.

