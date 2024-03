K voľbám môžu prísť milióny voličov: Najviac ich je v Prešovskom kraji, voľbám dominujú ženy

(Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR zverejnil kvalifikovaný odhad voličov aj prvovoličov pre prezidentské voľby 2024. Prvýkrát môže hlavu štátu voliť viac ako 261-tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 23 rokov. Voliť v týchto voľbách môžu podľa volebného zákona2) občania SR, ktorí dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň volieb. Volieb sa môžu zúčastniť aj občania SR, ktorí už nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Musia však prísť v deň volieb na Slovensko do ktorejkoľvek z takmer 6-tisíc volebných miestností.

„Najväčšiu skupinu, viac ako 60 % potenciálnych voličov, tvoria ľudia v aktívnom produktívnom veku od 31 – 64 rokov. Spolu je to 2,62 milióna občanov SR s trvalým pobytom v niektorom z ôsmich krajov SR. Súčasne k urnám môže prísť viac ako 975-tisíc dôchodcov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov),“ píše Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

O budúcnosti Slovenska rozhodujú aj seniori, ktorí tvoria 22,5% všetkých oprávnených voličov. Najmenej voličov je napokon v skupine mladých ľudí od 18 do 30 rokov. Podľa dát Štatistického úradu SR v tejto vekovej skupine má viac ako 741-tisíc obyvateľov so slovenským štátnym občianstvom trvalý pobyt na Slovensku. Mladí do 30 rokov tak tvoria viac ako 17 % spomedzi možného počtu voličov, ktorí môžu prísť k urnám.

(Zdroj: Štatistický úrad SR)

K voľbám môže doraziť štvrť milióna prvovoličov

V prezidentských voľbách môže prvýkrát voliť hlavu štátu takmer 262-tisíc prvovoličov. Sú to mladí ľudia vo veku od 18 do 23 rokov, ktorí sa stali plnoletými v čase od posledných prezidentských volieb (od 31. marca 2019). Väčšina z nich už mohla využiť svoje volebné právo v rámci iných typov volieb, prezidenta však majú možnosť voliť prvýkrát vo svojom živote, uvádza ŠÚ.



Z regionálneho hľadiska kopíruje najpočetnejšiu skupinu prvovoličov potenciál celkových voličov. Najviac prvovoličov, viac ako 50-tisíc, má trvalý pobyt v Prešovskom kraji, nasleduje Košický kraj so 42,7 tisíca obyvateľmi. Najmenej mladých ľudí, ktorí majú možnosť prvýkrát voliť prezidenta má prihlásený trvalý pobyt v Trnavskom a Trenčianskom kraji, len viac ako 24-tisíc.

(Zdroj: Štatistický úrad SR)

Pokiaľ sa v prvom kole prezidentských volieb nenaplnia legislatívne podmienky a dôjde tak k druhému kolu, mohlo by sa v ňom zúčastniť ďalších 2,2 tisíca prvovoličov, ktorý svoju plnoletosť dovŕšia medzi dátumom konania prvého a druhého kola prezidentských volieb.

(Zdroj: Štatistický úrad SR)